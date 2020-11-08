家和萬事興 拜登當選首重的三件事

美國當地時間周六 (7 日) 多家主流媒體均報導拜登成為美國第 46 任總統。若未來拜登能在川普提出的司法訴訟中順利過關，拜登上任後立即要面對最重要的三件事就是新冠疫情、經濟，以及族群對立。

(圖片: AFP)

近期美國疫情急速增溫，不斷維持在 10 萬例左右的新增數量，對照中國在防疫上的成效，川普的「無為而治」很明顯讓美國遲遲無法有效控制疫情。

依照美國防疫專家佛奇說法，他認為拜登針對新冠的問題較有準備。而拜登是支持封鎖，以及推動強制性佩戴口罩的相關政策。

當然如果在美國進行部份區域的封鎖一定會反應在經濟衝擊上，但以長遠經濟穩定來看，短期的代價是應該要付出的，因為一旦病毒散佈時間過長發生變異，不但可能提升死亡率，且生產出來的疫苗也無作用。

至於在經濟方面，首重就是美國兩黨能否就新一波經濟刺激計劃達成協議。11 月的 FOMC 利率會議會後，聯準會主席鮑爾對美國未來經濟看法更保守。他重申要進一步實施財政紓困，以對抗疫情對經濟造成的影響是有必要。而如果未來財政援助力道不如預期或太遲，美國經濟復甦的步伐可能會減緩。

最後就是這次大選期間產生的族群嚴重對立，這對立情況反應在投票率以及兩位總統參選人的得票數上。選舉過程中情緒性的字眼及支持者的動員，使得拜登與川普得票數均超過 7000 萬票，分居歷史紀錄的一、二名，這凸顯出選戰的激烈程度。

另一方面就是這次大選票數差距過小，不少州都進入司法程序的驗票過程，或是川普將在各州進行選舉不公的訴訟，這過程中可能使得族群之間的對立擴大，因此要如何修補這傷痕，是拜登如能順利就任後的一大課題。

疫情、經濟、族群對立都是拜登急於處理的內政，如果無法先安內，美國未來要對外擴大影響力的腳步必定步履蹣跚。

