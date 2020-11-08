〈美國總統大選〉拜登以總統當選人身分演說：尋求團結「是時候治癒美國」

美國民主黨候選人拜登贏得關鍵搖擺州賓州之後，美國多家主流媒體預測他將贏得選舉，當選第 46 屆美國總統。美國時間周六晚間 8 點 (台灣 9 日上午 9 點) 他發表演說，敦促美國團結一致，表示「是時候治癒美國」。

拜登和在德拉瓦州威明頓 (Wilmington) 演說，他一開頭便說：「美國民眾已經說出心中的話，給我們明確的勝利... 我們贏得這個國家史上最多的選票，7400 萬張！」

拜登承諾將成為一個尋求團結而非分裂的美國總統，不再有紅州和藍州的區別，他和他的政府將讓分裂的美國團結起來，「聖經告訴我們，每件事都有理由... 現在是治癒美國的時候 (Time to heal America)。」拜登現身時，他的家人、副手賀錦麗及其家人都在一旁。

拜登也透過演說表示，首要任務是控制疫情。他將在下周一任命一個由優秀科學家和組成的工作小組，該小組將擬定藍圖，在 他 1 月就任當天開始執行。

就在美國媒體拜登預料當選的這一天，約翰霍普金斯大學統計顯示，美國單日新增確診攀抵 126400 人歷史新高。

拜登上台前，賀錦麗率先現身，她表示，美國迎接新的一天，「你們選擇了希望和團結、正直、科學，還有真相。」