〈美國總統大選〉一文整理拜登財經政策、對全球經濟和市場影響

拜登 ─「重建美好未來（Build Back Better）」

2020 年美國大選局勢大致底定，美聯社、CNN 和 NBC 周六 (7 日) 報導，根據初步統計數據，民主黨總統候選人拜登已贏得關鍵搖擺州賓州，選舉人票得票數超過當選門檻 270 票，成為美國第 46 任總統。

以下是拜登的財經政策，以及其對全球和美國經濟與金融市場可能產生的影響。

財政政策

拜登將推動新一輪紓困案，儘管刺激規模仍取決於國會選舉和兩黨協商的結果。據聯邦預算問責委員會 (CRFB) 報告，拜登提出的紓困案規模區間為 2 兆至 4.2 兆美元，中間值為 3.1 兆美元，包含延長每週 600 美元的額外的失業救濟金、提供州和地方政府資金、發放第二輪支票、支持小企業、提供 1 萬美元的學生貸款豁免以及擴大兒童稅收抵免額度等。

CRFB 報告顯示，延長失業救濟金政策規模估占 6000 億美元，向州和地方政府提供資金規模達 4350 億美元，第二輪支票約 3750 億美元，而小企業的重啟計劃 則占 3700 億美元，估計直到 2030 年前，將使美國債務增加近 3.3 兆美元。

經濟政策

為保障國民基本就業，拜登提議國民基本時薪提高至 15 美元，並推動 7000 億美元的基礎建設計畫，其中 4000 億美元用於現代化基礎建設與美國貨採購，其餘則挹注於 AI、生物科技、再生能源、電動車電池等技術，預計將創造 500 萬個工作機會。

著眼於氣候變遷，拜登推出 4 年 2 兆美元的「綠色新政」以達成 2050 年全綠能、「碳中和」目標，並重返《巴黎氣候協定》。預估 2035 年前建置 5 億組太陽能板以及 6 萬組風電渦輪，計劃 5 年內翻新 400 萬棟建築與 200 萬戶家庭住宅，並大力推動能源汽車產業，全美將建置至少 50 萬座電動車充電站以及採購 300 萬台無碳能源車。

在健保方面，拜登計畫推出「健保 2.0」，於未來 10 年投入 7500 億美元，取消稅收抵免資格擴大健保涵蓋範圍、降低健保成本、將原先 65 歲限制下調至 60 歲、增加提高長照的負擔能力、擴大農村社區的醫療服務與資金，開放國際藥物引入市場限制價格飆漲以及制定處方箋價格上限降低藥品成本。

稅制

拜登亟欲取消川普的減稅政策，提倡加稅投資公共服務，擬將個人最高所得稅稅率由 37% 提升至 39.6%，企業最高所得稅稅率由 21% 提升至 28%。

企業稅部分，跨國企業在海外賺取的全球無形資產 (GILTI) 有效稅率研擬提高至 21%，淨利超過 1 億美元未繳所得稅企業則需課徵帳上所得 15% 的最低稅率。

個人稅部分，將擴大對富人課稅，年收入超過 40 萬美元個人將課徵 6.2% 的社會安全保險稅 (Social Security Tax)，並將年收入超過 100 萬美元的個人原先需繳納的 20% 長期資本利得稅，提高至 39.6%。

貿易與外交

國際貿易與外交方面，拜登擅長以多邊外交為號召，主張重建美國的國際聲譽，強調跟盟國合作，將重返跨太平洋夥伴定 (TPP)，並與盟國合作整頓世界貿易組織 (WTO)。

對中國立場方面，拜登譴責中國侵害智慧財產權，更曾表示可能會取消對中國的懲罰性關稅，但傾向以和盟國合作的方式來牽制中國。專家認為，拜登預料將維持抗中立場，但在強調國際合作的大前提下，抗中力道較為和緩。

拜登支持製造業回美國，提出 4000 億美元買美國貨計畫，要求政府購買國內產品，並提高對「美國製造」商品標籤的要求。他的計畫包括修改稅法，鼓勵製藥業在美國生產，移除任何類別中鼓勵外包的條款，並承諾提供給獎勵給在美國設立產線的企業。

貨幣政策

當選美國總統的人需要做一個重要決定：是否任命鮑爾 (Jerome Powell) 繼續擔任聯準會 (Fed) 主席，這攸關美國經濟能否持續從疫情中復甦。鮑爾的任期到 2022 年 2 月，假如拜登勝選，從他當年擔任副總統期間，總統歐巴馬選擇讓 Fed 主席柏南克留任來看，拜登有很高機率讓繼續獲得任命，美國有望繼續維持寬鬆的貨幣政策。

另一方面，市場盛傳拜登屬意的財政部長人選，包括 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard)。

拜登概念股：綠能、基礎建設、小型股

拜登政策主打替代能源、綠能科技產業和電動車，採取與歐記健保類似政策，有意推動基礎建設法案，且將擴大財政刺激，有利中小型股反彈。

投銀認為，拜登入主白宮，美股可能的贏家包括特斯拉 (TSLA-US)、First Solar(FSLR-US)、Nextera Energy (NEE-US)、Avangrid (AGR-US)、Sunnova Energy International (NOVA-US)、太陽電力 (SPWR-US)、Aptiv (APTV-US)、博格華納 (BWA-US)、Enphase Energy (ENPH-US)、美國大型水泥澆築公司 Vulcan Materials (VMC-US)、雅各布工程集團 (J-US)、開拓重工 (CAT-US)、Anthem (ANTM-US)、美國聯合健康集團 (UNH-US)、休曼納公司 (HUM-US)。

受惠拜登政策的相關 ETF 包括景順 (Invesco) 太陽能 ETF (TAN) 、iShares 環球清潔能源 ETF (ICLN) 、iShares 美國基礎建設 ETF (IFRA) 、SPDR 標普 Kensho 智能結構 ETF (SIMS) 、Global X 美國基礎建設發展 ETF (PAVE) 、iShares 核心標普小型股指數 ETF (IJR) 、iShares 羅素 1000 價值股 ETF (IWD) 、iShares 中國大型股 ETF (FXI) 、ETFMG Alternative Harvest ETF(MJ)。

值得注意的是，拜登政府是否能順利推動這些政策，還得取決於民主黨在國會參、眾兩院的力量，任何法案仍有可能在參議院遭到阻擋，類似 2014 年總統由民主黨人擔任、國會兩黨分治的情形。