日本9月實質消費支出年減10.2% 優於市場預期、連續12個月下滑

根據日本總務省週五 (6 日) 公布的最新家計調查報告，日本 9 月份的 2 人以上家庭的毎戶平均消費支出報 26 萬 9863 日圓，去除物價變動影響的實質支出為年減 10.2%，是連續第 12 個月減少，只短於過去 2016 年 3 月至 2017 年 5 月的連續 15 個月減少紀錄。

日本消費支出走勢圖 (圖片來源：日本總務省)

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，造成服務相關消費的持續滑落。另外，去年 9 月正好是日本消費稅實施調漲前的最後一個月，當月消費支出增加，這也使得今年 9 月的消費表現回落。

市場的預測中數報年減 10.7%，實際表現 (年減 10.2%) 較優。季節調整後則比前月增加 3.8% 。

從細目來看，去年同期因處消費稅增稅前而出現需求大增的耐久財，有明顯下滑。電視年減 14.8%、電腦年減 35.4%、冰箱年減 45.6%、吸塵器年減 51.8%。

受疫情重創的服務消費持續不振，套裝行程的旅行費年減 61.4%、外食費年減 21.3%、電影等門票支出年減 65.8%。

總務省官員表示，先前日本政府發放的毎人 10 萬日圓特別定額給付金，到了目前已不見效果。

總務省在 9 月消費支出的看法上，提到因為去年消費稅調漲因素而造成減少幅度拉大，與前月相比則由於社會經濟活動的層級拉高，在教養娛樂及食品方面的消費支出出現增加。肺炎疫情影響持續，有必要留意今後動向。

受薪家庭的毎戶平均消費支出報 30 萬 4161 日圓。實質年減 7.7%、連續 12 個月減少。

9 月份的消費趨勢指數 (CTI，2015 年 = 100) 方面，顯示家庭消費平均金額走勢的家庭消費趨勢指数，實質報 87.7、年減 11.8%。推估所有家庭消費支出總額的總消費趨勢指數報 95.5、年減 9.2%、月增 0.3%。

同時發表的 7 至 9 月期間 2 人以上家庭消費支出，每戶平均 27 萬 1040 日圓、實質年減 8.3%。