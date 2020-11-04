日本電信業者擴大5G投資 軟銀、KDDI未來10年各砸2兆日圓

日本大型電信業者在 5G 基礎建設進行大型投資。根據《日本經濟新聞》週三 (4 日) 報導，軟銀 (9434-JP) 與 KDDI(9433-JP) 在今後 10 年，將分別投入 2 兆日圓在 5G 基地台等設備。

電信業界的通訊設備，大約每 10 年就會進行大規模的汰換。與上一代的 4G 通訊相比，5G 在行動電話及網路服務方面，與產業相關的牽涉範圍更廣，有機會給景氣帶來支撐力道。

軟銀預計在 2030 年度前要再投入 2 兆日圓，打算設置 35 萬座基地台。目前不到 1 萬座的 5G 基地台，也要在 2021 年度前增加到 5 萬座，以改善都市部等人口密集區的 5G 通訊。而在那之後，也計畫於 2025 年度之前要增加到 20 萬座，大致可涵蓋全部的服務範圍。

KDDI 也打算在今後 10 年投入 2 兆日圓，要在 5G 或者是未來的 6G 基礎建設進行投資。首先也將以 5G 基地台為主，在 2021 年度前要增加到 5 萬座。

日本行動通訊龍頭的 NTT DoCoMo(9437-JP) 還有開台不久的樂天 Mobile，在基地台的建設規劃也都可能進行追加。

與以往的 4G 相比，5G 投資可望給日本帶來更加寬廣的經濟效果。例如在 5G 基地台方面，由於華為產品在美國禁令影響下競爭力大減，雖然諾基亞 (Nokia) 與愛立信 (Ericsson) 的市占率高，不過日本 NEC(6701-JP) 及富士通 (6702-JP) 的前景也被看好。

還有在 5G 智慧型手機方面，由於零件數量較 4G 更多，對零組件業者而言是利多消息。像是日本記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 就看好 5G 需求，決定投入 1 兆日圓來建設新廠。

根據英國 GSMA 預測，全球的電信公司在未來 5 年的設備投資計畫，金額上看 1.1 兆美元。