日本UNIQLO十月營收年增16% 連續5個月出現正成長

日本迅銷 (9983-JP) 週三 (4 日) 公布旗下流行服飾品牌，UNIQLO(優衣庫) 的日本國內門市 10 月份營業成績。包含直營店與電商 (EC) 在內的原有店面營收報年增 16.2%，連續 5 個月增加。成長幅度也較前 (9) 月的 10.0% 更加亮眼。

迅銷股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日本當地由於天氣轉涼的緣故，秋冬商品的銷售暢旺。不過在歐洲市場方面，由於肺炎疫情的再度擴大，有許多店面也都被迫再次的暫停營業。

日本 UNIQLO 的 10 月份營收之所以出現 2 位數的增長，也與去年 10 月的強颱哈吉貝、還有惡劣天候的日數過多有關，造成今年 10 月的營收成績出現大幅回彈。

日本 10 月份的原有店面的來客數年增 0.9%、連續 5 個月出現正成長。客單價也出現年增 15.1%、連續 9 個月超越去年同期。秋裝的 Smart Pants 長褲以及燈芯絨襯衫等，還有 10 月上架的 Heattech 毛毯都吸引了顧客上門消費。還有紀念網路商店上線 20 週年的促銷活動，反映也相當良好。

但是在另一方面，海外市場表現則有別於日本國內。因受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情再度惡化的影響，英國的全部 15 家分店在當地政府要求下，將從 5 日起再度暫停營業。英國也成為 UNIQLO 繼法國、比利時的分店之後，第三個再次實施暫停營業的國家。

迅銷預測 2020 年度 (至 2021 年 8 月) 基於 IFRS 的合併純益，將出現年增 83% 至 1650 億日圓、創下新高紀錄。只是該預測是基於疫情出現好轉的前提算出，今後日本國內的業績表現，也將是投資人的注目焦點。