橋水達里奧：中債及人民幣將是全球吸鈔機

周一 (2 日) 全球最大對沖基金橋水的創辦人達里奧(Ray Dalio) 接受《彭博社》採訪時表示，自己偏愛中國債券超過美國債券，並預計人民幣將受惠於資本流入，而中美利差和經濟成長的差異均對中國債市有利。

資料來源: Bloomberg

達里奧指出從長期的多元化角度和短期的戰術角度來看，「中國資產」都需要佔其投資組合中很大一部分。

他認為不論美國總統是誰，美國將會出現更大的赤字並舉更多的債，而且由於全球投資人已買進過多的美債，所以在分散投資之下，未來流進中國的投資會更多。現階段他偏好中國債券而非美國債券，並期望人民幣將從資本流入中受益。

除了中國債市外，達里奧也對人民幣信心滿滿。他認為人民幣走向國際化，而全球資金流入將幫助人民幣比預期更快地成為外匯存底的主要貨幣之一。貨幣地位在全球的轉變是先是逐步變化，然後再加速。

在前兩周的第二屆外灘金融峰會上，達里奧就曾表示，現在正是中國對人民幣進行國際化並發展金融中心的良機，隨著中國資本市場的開放，鑒於中國的強大基本面，實施上述行動會獲得有利的資金流。

就達里奧分析來看，儘管美國依然控制著全球清算體系，但是從長遠而言，受制於這不利因素 (美元過度主導) 的人們終將找到替代產品，進而削減美元影響力。

中國經濟搶先全球復甦已證明，中國政府在當初新冠疫情爆發初期的激進控制手段是有效的，中國目前已是全球經濟唯一主要的成長引擎。同時，中國主管機關也避免做出像歐美其他國家般，採取激進的貨幣寬鬆政策，而此舉有效控制住中國公債殖利率。

自 6 月以來，人民幣匯率一直持續走強，離岸人民幣對美元匯率反彈，最大漲幅 5700 基點。

債市方面，中國 10 年期公債殖利率目前仍超過 3%，而美國公債殖利率則不到 1%。



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