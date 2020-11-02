標普全球：為實現技術自主、碳中和目標 中國經濟恐跌至3%

信評機構標普全球 (S&P Global) 週一 (2 日) 發布報告表示，為了推動科技自主並實現碳中和目標，未來十年內，中國經濟增成長率平均將跌至 3%。

為了應對來自美國政府和海外市場的技術管制壓力，上週四 (29 日)，中共五中全會公報宣布將在 2035 年實現技術獨立，並在核心技術上取得重大突破的目標。

標普全球認為，這會是中國明年 3 月發布「十四五規劃」(2021 年至 2025 年) 的重要核心，加上先前承諾在 2060 年實現碳中和的目標，若中國成功實施上述兩項策略，全球經濟將出現根本性調整。

不過，標普指出，對中國來說，為了能夠在技術上達到自給自足，必須付出相應代價。

根據標普報告，技術自立自強意味著供應鏈所帶來的網絡效應勢必受到壓制，屆時中國面臨的代價恐為經濟增長放緩，無論付出多少努力，甚至不斷提升投資，都將為中國帶來不怎麼樣的報酬。

在經濟下行情境中，標普預計，2021 年至 2030 年間，中國實際 GDP 增長率平均恐跌至 3％，幾乎不到近年來的一半，並低於標普基本預期的 4.6%。

報告指出，經濟增長持續下滑，且低於共識預期，確實可能是自立自強所引發的後果，不過，目前還無法確定中國政府是否願意承擔這項代價。