中國國家隊Q3愛買生技、科技、新能源車

隨著企業一一揭露第三季財報，中國國家隊持股情況也漸漸浮上檯面。截至 28 日止，在已公布第三季季報逾 2200 家 A 股上市公司中，社保基金共出現在 300 家上市公司的前十大股東名單中，內容顯示社保基金持續加碼「順週期」的個股。

另一方面，中國證金公司、中央匯金等國家隊合計持有 513 家上市公司股票，繼續看好生技和運算等產業。

第二季社保基金持股大多分佈在運算、生技等類股；而到第三季，社保基金對化工、採掘、保險、汽車等「順週期」產業關注度明顯增溫。

截至第三季底，中國社保基金持股市值最高的是長春高新，持有股份總市值達 60.63 億人民幣。從加減碼情況來看，第三季社保基金共加碼 55 檔個股，加碼最多的是杉杉股份，共加碼 5000 萬股；長城汽車、雲圖控股等 12 檔個股第三季獲得社保基金加碼規模在 1000 萬股以上。

而第二季大買的東方財富，在第三季遭社保基金大幅減碼 1.24 億股；常熟銀行、華僑城 A、中國巨石等 21 檔個股第三季則遭社保基金減碼逾千萬股。

(圖片: AFP)

此外其它國家隊主力成員，證金公司和中央匯金持股產業則各有不同，前者持股企業中以生技著墨最多，後者則是偏好運算、通信和其他電子設備製造業。

第三季證金公司共出現在 174 家 A 股上市公司前十大股東名單內，截至第三季末，證金公司對中國平安持股市值最高，達 435.67 億人民幣；其次是中國人壽的 355.16 億人民幣；對貴州茅台、中國中免、中國石化等 12 檔個股持股市值均在 50 億人民幣以上。

至於中央匯金則出現在 461 家 A 股上市公司前十大股東名單中。從持股市值看，中央匯金對新華保險的持股市值最高，達 684.03 億人民幣；其次是中國平安的 385.01 億人民幣；對貴州茅台、中國人壽、立訊精密持股市值均超過 50 億人民幣。

