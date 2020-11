果迷又要熬夜啦！蘋果第三場秋季發表會11/11凌晨登場

蘋果今年秋季發表會「連續劇」上演,還有 One more thing (神祕新品)!週一 (2 日) 蘋果已正式寄出邀請函,第三次的秋季特別發表會訂在美西時間 11 月 10 日晚間 10 點 (台灣時間 11 月 11 日凌晨 2 點) 登場,外界認為,主角就是江湖盛傳的搭配自家晶片 Apple Silicon 的新款 Mac 。

蘋果第三場線上秋季發表會主題是「One More Thing」,引用了蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 的名言「but there's one more thing」作為暗示,說明今年蘋果暗藏一個新品彩蛋。

蘋果第三場秋季發表會主題是「One More Thing」。(圖片:AFP)

蘋果 (AAPL-US) 早前宣布將在 2020 年底之前推出其首部搭載 Apple Silicon 晶片的 Mac 新機,第三場秋季發表會就是新款 Mac 的最佳出場時機點,

外界預期新款 Mac 將改用 Arm 架構設計的 Apple Silicon 處理器,包含新款 MacBook 與 13.3 吋 MacBook Pro。

此外,頭戴式無線耳機 AirPods Studio、AirTags、AirPods X 等其他新品也可能會在第三場發表會上一同問世。

今年首場秋季發表會主題為「Time flies」於台灣時間 9 月 16 日凌晨登場,發布了 Apple Watch Series 6 和 iPad Air 4,以及第八代 iPad 和經濟版 Apple Watch。

緊接著 10 月 14 日台北時間凌晨舉行「Hi, Speed.」第二場秋季發表會,果迷期待的更輕、更快、更強大 5G iPhone 終於問世。

上週四 (29 日) 蘋果財報發表會上,CEO 庫克公開透露:「我可以告訴大家,今年還有更多激動人心的事情。」如今,第三場發表會「One More Thing」即將登場,估計廣大果迷又要準備熬夜啦!