〈蘋果財報喜見憂〉一文掌握蘋果Q4財報所有亮點

週四 (29 日) 蘋果盤後公佈 2020 會計年度 Q4 財報美麗中卻帶有哀愁，營收、獲利均超出華爾街預期，儘管蘋果 CEO 庫克對 iPhone 12 銷售感到樂觀，但 Q4 iPhone 銷量年降 20%，中華地區營收猛跌，且並未提供 2021 年第一季財測，蘋果 (AAPL-US) 盤後股價大跌逾 5%。

蘋果 2020 會計年度 Q3 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS：每股 0.73 美元 vs. 0.70 美元

營收：年增 1％ 至 647 億美元 vs. 637 億美元

各終端產品表現 vs. Refinitiv 調查分析師預期

iPhone 營收：年降 20.7% 至 264.4 億美元 vs. 279.3 億美元

Mac 營收：年增 28% 至 90 億美元 vs. 79.3 億美元

iPad 營收：年增 46% 至 68 億美元 vs. 61.2 億美元

其他產品營收 (含 AirPods、Apple Watch)：年增 20.9% 至 78.8 億美元 vs. 74.0 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 16.3% 至 145.5 億美元 vs. 140.8 億美元

毛利率：38.2% vs. 38.1%

蘋果 CEO 庫克表示：「面對逆境，蘋果以創新為本財年劃上了句號，截至 9 月的季度財報以 Mac 電腦和其他服務產品刷歷史最高紀錄。儘管新冠 (COVID-19) 的影響仍在，但蘋果處於史上最多新品發佈期，對我們所有新產品的早期回響都非常積極，包括我們的首個支援 5G 的 iPhone 系列。」

庫克提到：「隨著疫情的持續，從遠端學習到家庭辦公，蘋果產品一直是使用者通向世界的櫥窗。我們的團隊用創造力、激情和只有蘋果才能實現的偉大創意滿足當前世界的需求。」

蘋果財報電話會議焦點如下：

焦點一：iPhone 銷量驟降 總營收占比來到 41%

蘋果 Q4 總營收主要來源仍是 iPhone 銷售，但除 iPhone 外，其他產品營收都成正成長，反映 iPhone 12 新機延後上市的影響。

iPhone 占比下滑至 41%，第二大來源是服務營收 (22%)，第三為 Mac 銷售創下歷史新高，占總營收的 14%，主因是搭上疫情帶來的居家辦公和教育順風車。

接著是，穿戴式裝置為主的蘋果配件產品營收 (12%)，iPad 營收占比為 11%。

焦點二：樂觀預期 iPhone 12 銷售 再度未提供財測

庫克承認，目前新 iPhone 型號以及某些 Apple Watch、Mac 和 iPad 設備的供應受到限制。外界研判可能是由於需求超出預期以及新冠病毒造成的供應鏈問題持續存在。

蘋果因疫情的不確定性，未提供 2021 年第一季財測，但庫克對 iPhone 12 的銷售感到樂觀，直言 5G iPhone 帶來十年一遇的機會。

焦點三：Q4 蘋果大中華區銷售成績慘烈

蘋果 Q4 美洲地區營收為 306.98 億美元，高於去年同期的 293.22 億美元；歐洲地區營收為 169.00 億美元，高於去年同期的 149.46 億美元；大中華區營收為 79.46 億美元，比去年同期的 111.34 億美元下降 28.5%；日本地區營收為 50.23 億美元，高於去年同期的 49.82 億美元；亞太其他地區營收為 41.31 億美元，高於去年同期的 36.56 億美元。

包括香港和台灣等大中華地區的營收自去年同期的 111.3 億美元下降至 79.5 億美元，降幅超過 28%。

庫克表示：「在中國營收多半來自新 iPhone。因此，這是該季負成長的原因。但是考慮到我們在使用新 iPhone 早期階段所看到的情況，我們相信我們會在下一季實現營收成長。」

焦點四：蘋果平台目前擁有 5.85 億服務事業付費訂閱用戶

蘋果平台目前擁有 5.85 億服務事業付費訂閱用戶，高於上一季的 5.5 億，預計到年底將達到 6 億。庫克對毛利率感到滿意，堅持認為其服務增長是可持續的，並且對該預測非常有信心。

焦點五：蘋果宣布本週五推出 Apple One 訂閱超值組合

(圖片：蘋果台灣官網)

投資者一直在密切關注蘋果服務營收業務，蘋果宣布週五將推出 Apple One 訂閱超值組合，提供多種精彩的 Apple 服務，包括 Apple Music、iCloud 儲存和 Apple TV + 等。個人方案每月收 15 美元 (台幣 315 元)，家庭方案每月收 20 美元 (台幣 395 元)。

焦點六：其他重磅新品發布

蘋果庫克還說：「我們計劃在今年晚些時候推出 Apple Fitness + 付費健身服務。」還暗示將推出搭配蘋果自家晶片的 Mac 電腦。庫克提到：「不用付出太多，我可以告訴你，今年還有更多激動人心的事情。」

焦點七：自由現金流刷新高 現金股利派發

蘋果公司首席財務長 Luca Maestri 表示，蘋果於截至 9 月的財季出色表現，為本財年畫上非比尋常的句點，我們創下了營收、EPS 和自由現金流的新紀錄，活躍設備總量刷歷史新高。

蘋果目前現金流為 1918.3 億美元，本季向股東返還近 220 億美元現金，蘋果董事會宣布，將向普通股的股東發放每股 0.205 美元的現金股利。將於 2020 年 11 月 12 日向截至 2020 年 11 月 9 日營業時間結束前在冊的股東。