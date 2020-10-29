標普：今年全球債務占GDP 比重將攀至285% 但短期內不太可能爆發危機

標普全球評級 (S&P Global Ratings) 發布報告預計，今年全球債務占 GDP 比重將攀至 285%，儘管疫情衝擊導致債務迅速膨脹，標普認為，短期內仍不太可能爆發全球債務危機。

近期歐美新冠感染數激增，投資人對於疫情吞噬經濟復甦的憂慮再起，標普 500 指數週三 (28 日) 寫下 4 個月來最大跌幅，以美元計價的亞洲債券溢價本週也持續擴大，創下 3 月以來的最長漲期。

標普全球研究負責人 Alexandra Dimitrijevic 表示：「儘管全球債務總額佔 GDP 比重正朝紀錄新高邁進，我們認為，近期爆發債務危機的可能性不高。」報告認為，經濟反彈取決於疫苗是否能趕在 2021 年中期前廣泛使用，以及持續不斷的寬鬆貨幣政策。

標普認為，從經濟角度來看，在 2021 年中前找到能使用及廣泛分配的疫苗，將會是一「關鍵里程碑」。

不過，該機構認為，部分體質較弱，以及受社交限制影響最重的企業，短期內仍將承受債務壓力，預計違約率可能升至 2009 年全球金融危機以來最高水平。

標普預計，2020 年，包含政府、企業和家庭在內的全球未償債務總額將增加 10％，達到 200 兆美元，佔 GDP 比重將於年底達到 265％的高峰。

標普預計，全球債務總額佔 GDP 比重將在今年升至 285% (圖：Bloomberg)

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