英國政府債務首度突破2兆英鎊 財政支出添增壓力

英國的政府債務首次超過 2 兆英鎊 (2.6 兆美元)，這是一個里程碑，預計將引發關於英國將如何籌集資金支持經濟的辯論。

英國國家統計局 (ONS) 週五 (21 日) 表示，截至 7 月底，債務總額為 2.004 兆英鎊，比去年同期增加 2276 億英鎊。

統計局稱，這一數額為 GDP 的 100.5%，這也是自 1960-61 財政年度以來，政府債務首次超過 GDP 的 100%。

英國政府在 7 月份借了 267 億英鎊，低於 6 月份經修訂的 295 億英鎊，但仍無法阻止債務突破新高。

Capital Economics 英國資深經濟學家 Ruth Gregory 表示，政府在 7 月份借入 267 億英鎊，是自 3 月份以來最低金額，這是財政支持開始減少的結果。但這仍然是一筆巨額借貸，也將今年迄今的借貸額，推高至 1505 億英鎊。

Gregory 指出，這接近 2009-10 財年全年的赤字 1583 億英鎊，也代表史上最大的赤字。反映出政府為使經濟度過危機，而祭出大筆的財政支持。

這一數據將給財政大臣 Rishi Sunak 施加壓力，他說他準備允許更長期間不受限制地增加借貸。經濟學家警告，若英國過早撤回財政支持，可能引發失業危機，並扼殺經濟。

英鎊兌美元則因 7 月零售銷售數據好於預期下反彈，但受政府債務增加打擊，反彈受阻，升幅減至 0.25%，報 1.3251。