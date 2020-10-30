擴大全球客群 傳Sony將以近10億美元收購動漫串流服務Crunchyroll

根據《日經》報導，傳出 Sony 將以 1000 億日圓 (約 9.57 億美元) 價格收購 AT&T 旗下的動漫串流服務 Crunchyroll，助其擴大全球客群。目前談判已進入最終談判。

儘管 2017 年收購 Funimation 為 Sony 帶來 100 萬個美國付費用戶，該公司仍面臨客群成長停滯的阻礙。

《日經》報導指出，Sony 近期得到收購 Crunchyroll 的獨家談判權，希望藉此機會擴增海外客群，與 Netflix、Hulu 等全球同業競爭。若雙方順利達成協議，Sony 將接收 Crunchyroll 在全球的 7000 萬個會員。

總部位於美國舊金山的 Crunchyroll 成立於 2006 年，主要提供日本動漫、戲劇、音樂等串流服務，其在 2018 年被美國電信巨頭 AT&T 收購，納入華納媒體旗下，目前該公司在全球 200 多個國家和地區擁有 7000 萬個免費會員以及 300 萬付費用戶。

Sony 發言人拒絕對上述報導發表評論。

在執行長吉田賢一郎 (Kenichiro Yoshida) 領導下，Sony 積極加強遊戲和娛樂業務，期望增加經常性收入來源，以緩解硬體銷售週期帶來的影響。

該公司本週公布最新財報，看好新一代遊戲主機 PS5 銷售前景，加上動畫電影《鬼滅之刃》在日本上映後取得佳績，Sony 上調全年獲利預期。