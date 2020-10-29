沈榮津：綠能供應鏈在地化 台灣能源產業推向亞太

《財訊》雙週刊今 (28) 日舉辦離岸風電論壇，行政院副院長沈榮津指出，未來政府將循產業關聯性，推動綠能供應鏈在地化，希望透過能源轉型，將台灣綠能產業推向亞太領先位置。《財訊》社長謝金河也認為，半導體是台灣的護國神山產業，離岸風電將是下一個亮點，可以從中發現許多投資機會。

謝金河實地看完離岸風電場域後，於臉書表示綠電將成為台灣亮點新產業，這也與台積電 (2330-TW) 包下沃旭能源彰化兩座風場 20 年的發電，總共 920 百萬瓦力挺台灣綠電的舉動相互印證，綠電產業商機看俏。

沈榮津於論壇中指出，政府為推動 2025 綠能發電佔比要達 20%，因此延伸出太陽光電與離岸風電政策，其中，風電採「先示範、次潛力、後區塊」的方式推動，已獲得極大成功，明年將進入七大區塊的開發期。

經濟部政務次長曾文生表示，將有越來越多的科技投入再生能源及創造能源的工作，之後將透過超級電腦的模擬與演算電力調度，得以讓相關單位超前佈署。

哥本哈根風電公司董事總經理許乃文則認為，台灣本土企業具備基礎能力與應變能力，因此，他們與世紀鋼 (9958-TW)、東元電機 (1504-TW) 合作，加深產業在地化。在開發彰化漁港時，將在地的參與比重提升至 80%，成功整合在地能量。

《財訊》指出，離岸風電從今年開始隨著各風場併網發電的期程逼近，正式進入施工高峰期，從北到南，大舉徵才、準備交貨、施工業者遍地開花，目前可以看到位於苗栗的海洋示範風場共 22 支風機正在商轉，發電量 4.8 億度。位於彰化的台電第 1 期示範風場，21 支風機發電量 3.6 億度，今年也將開始發電，台灣離岸風電正逐漸發光，將是下一個亮點產業。