盤前財經大事搶先讀2020年10月29日

今日操盤前瞻

日本央行基準利率

美國第三季 GDP

法說會：聯電、台達電、友達、訊連、台郡、譜瑞 - KY

除權息：牧德、東哥遊艇

歐洲各地疫情反撲 法國二度封鎖全國、德國關酒吧餐廳

歐洲各地確診飆升，為了避免疫情進一步增溫，法國總統馬克宏周三 (28 日) 宣布二度封鎖全國的防疫措施，為期一個月，德國重啟部分封鎖政策，未來一個月酒吧、餐廳和非必要零售商店都須關閉。閱讀全文...

股票 ETF 今年吸金 1190 億美元 全球最大 ETF 卻遭撤出 330 億美元

股票 ETF 今年以來吸金 1190 億美元，但由道富集團 (State Street) 發行全球最大規模的 SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY) 卻遭投資人撤出 330 億美元。閱讀全文...

〈穩懋法說〉產能利用率維持 7-8 成 南科新廠最快 3 年後貢獻營收

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日舉辦線上法說，展望未來，穩懋表示，長期仍看好 5G 應用、3D 感測發展，隨著新產能加入貢獻，估產能利用率將維持 7-8 成。閱讀全文...

富邦人壽備妥 200 億元銀彈 申購螞蟻 IPO 擬只選香港板

繼昨 (27) 日中壽 (2823-TW) 宣布將參與螞蟻科技 IPO 之後，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽今天也公告，擬申購螞蟻科技於香港交易所掛牌的普通股初次公開發行，申購金額上限為 7 億美元 (折合新台幣 203 億元)。閱讀全文...

國光生與疾管署簽訂新冠疫苗補助計畫 獲 4.58 億元補助金

國光生 (4142-TW) 昨 (28) 日宣布，與疾管署簽訂「研發 COVID-19 疫苗」補助計畫合約，將獲 4.58 億元補助經費，疾管署將依照臨床試驗進度，逐項給予核撥經費。閱讀全文...