20檔離岸風電概念股逆風高飛 搶食兆元大餅

無懼疫情干擾，丹麥離岸風電開發商沃旭能源，今年 8 月再度大手筆增資大彰化風場 170 億元，7 月更攜手晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)，簽訂長達 20 年、920MW (百萬瓦) 的購售電合約，為我國離岸風電產業注入一劑強心針，越來越多本土廠商加入供應鏈的行列，要來分食這塊兆元市場大餅。

根據規劃，2025 年離岸風電累計設置量要達 5.7 GW (10 億瓦)，預估可創造投資額 1 兆元及就業機會 2 萬個，政府要求外商必須落實國產化目標，其中，CIP 彰芳暨西島離岸風場 62 座水下基礎設備，全數下單世紀鋼 (9958-TW)，寫下最大訂單紀錄。從上游的鋼板、鑄件、水下基礎等，到中下游的整合服務與開發業者，目前生產都逐漸進入高峰。

世紀鋼近來產能趨近滿載，風電訂單第 2 季起逐步放量，依照進度認列合約金額，累計前 8 月營收達 38.94 億元，年增 218%，續創歷史同期新高，目前手上風電訂單執行時程已到 2023 年，未來業績成長動能無虞。

中鋼構 (2013-TW) 主要負責承造水下基礎的接頭 (Node) 零組件，第 4 季前可望交出初期水下基礎所需的零組件，目前訂單滿手，第 4 季營運動能看俏；新光鋼 (2031-TW) 也受惠離岸風電訂單陸續出貨，第 2 季由虧轉盈，鋼構訂單已看到明年上半年，第 3 季營收大幅成長可期，獲利亦可望比上季更好。

此外，除了鋼材外，鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 陸續取得 CIP、台電及 NPI 等離岸風場運營商離岸風機鑄件訂單，並斥資 52.2 億元，在台中港區建新廠，預計 2022 年第 2 季開始出貨。

台船 (2208-TW) 近年力拚轉型，與比利時離岸風電海事工程承攬商合資成立「台船環海」，全力爭取商機，同時攜手世紀鋼施工，台灣首艘離岸風電大型浮吊船預計 2022 年底交船，目前業務已經排到 2025 年；台船目標 2025 年時，離岸風電事業將挹注營收 1/3。

上緯投控 (3708-TW) 相中碳纖維材料在風電市場的商機，已佈局多年，並以碳纖維拉擠碳板，打進風機製造商 MHI Vestas 供應鏈，今年第二季起放量出貨，8 月營收首度突破 10 億元大關，稅後純益 1.03 億元，年增 494%，每股純益 1.12 元。

受惠的族群還包括負責變壓器的廠商，士電 (1503-TW) 今年中起陸續接獲三菱重工維特斯高壓配電盤及變壓器採購訂單，第一批成品預計 2022 年出貨，2023-2024 年安裝在三菱重工維特斯的彰芳二期、西島和中能風場。華城 (1519-TW) 拿下日立風機塔內變壓器、電力模組等設備訂單，去年 3 月接獲海能離岸風場 161KV 變電站及陸域電力系統統包工程，預計今年至明年首季陸續認列營收，華城目前在手訂單近 40 億元，今年營運可望大躍進。

今年離岸風電發展加快腳步，包括風場開發的中鋼 (2002-TW)、力麗 (1444-TW)；螺栓恒耀 (8349-TW) 與春雨 (2012-TW)；連接器線材信邦 (3023-TW)；發電機東元 (1504-TW)、大同 (2371-TW)；變流器台達電 (2308-TW)；風電電纜華新 (1605-TW)、唐榮 (2305-TW)；營造統包中鼎 (9933-TW) 等，在政府持續推動下，離岸風電國家隊已然成形，營運可望穩健成長。

離岸風電第三階段區塊開發，最快明年第 2 季進行遴選，近來包括由 3 家外商握有股權的海鼎風電、上緯新能源的 Formosa 4 風場，正摩拳擦掌瞄準區塊開發獲配容量，進行相關佈局，業者也積極尋求促進本地製造商投入離岸風場相關基礎建設的創新方案，未來幾年成長動能無虞。