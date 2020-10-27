南科串聯半導體上下游產業鏈 年產值上看兆元

新冠疫情仍未解，美中科技角力持續衝擊全球半導體產業，南科管理局今 (27) 日舉辦《南科大未來》論壇，財信傳媒董事長謝金河指出，生產基地移轉與供應鏈重組是台灣經濟成長的二大契機，國際大廠正加速在南科設廠，串起上下游產業鏈，台積電 (2330-TW) 先進製程產能開出後，南科年產值上看兆元。



過去一年多來，美中貿易爭端升級科技戰，台積電在南科的先進晶圓製程布局也成為關鍵之一，除了台積電外，荷蘭 ASML 將 EUV 全球技術培訓中心放在南科，近年多家國際半導體相關大廠同步加速於南科設廠。

德商默克、日商台灣富士電子、日商台灣富士紡、日商東京威力科創、日商台灣東喜璐、日商台灣華爾卡及穩懋半導體 (3105-TW) 等國內外大廠，均加速於南科設廠，串起上下游產業鏈分工體系，讓南科在半導體生產上占有優勢地位。



謝金河指出，生產基地移轉與供應鏈重組是台灣的契機，半導體及新能源將是下一個機會，他強調，台積電 5 奈米、3 奈米及 2 奈米的投資，對台灣產業正產生巨大連結效應。

南科指出，今年半導體產業表現亮眼，5G 射頻元件、通訊與高速運算需求強勁，帶動先進晶片、網路、AI 及相關消費性產品等應用，營業額達 3282.27 億元，年增 15.65%，預估南科年產值將成長 15%，衝上 8600 億元，旗艦廠商 2 年後在南科佈建最先進製程達到滿載，年產值可望衝破兆元。



南科管理局主任秘書陳瑞環表示，半導體快速成長，量能也延伸到其他產業，在 AI、5G 及精準健康等領域都有相關應用，除南科園區外，周邊如善化、新市、安定等區域，甚至整個大台南地區，都受惠發展，南科將持續扮演關鍵引擎角色，帶領台灣的新一波成長動能。