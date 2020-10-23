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華為Mate 40/Pro重磅問世 搭載首款5G晶片麒麟9000

華為Mate 40/Pro重磅問世 搭載首款5G晶片麒麟9000 (圖片：華為)
華為Mate 40/Pro重磅問世 搭載首款5G晶片麒麟9000 (圖片：華為)

週四 (22 日) 華為舉辦線上發表會，發表最新 Mate 40 系列旗艦新機，全部搭載首款 5 奈米麒麟 9000 晶片外，號稱是史上最強的華為 Mate 手機，並可能是最後一代華為麒麟高階晶片手機。

華為週四發表四款旗艦新機，包括 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+，以及 Mate 40 RS，全部都搭載 5 奈米麒麟 9000、全新 EMUI 11 智慧操作系統 (基於開源 Android 版本)，並主打與徠卡 (Leica) 合作開發調校的三鏡頭和五鏡頭相機模組。 

Mate 40 搭載首款 5 奈米麒麟 9000 晶片，其他三款則搭載麒麟 9000E SoC 晶片。據悉，5 奈米麒麟 9000 晶片電晶體數量比蘋果 A14 多 30%，CPU 比驍龍 865+ 快 10%，GPU 比驍龍 865+ 快 52%。

Mate 40/Pro 有黑、白、銀、黃及綠 5 種顏色可供選擇 (圖片：華為)
Mate 40/Pro 有黑、白、銀、黃及綠 5 種顏色可供選擇 (圖片：華為)

Mate 40 採 6.5 吋 Flex OLED 顯示螢幕，支援 IP53 生活防潑、Mate 40 Pro 和 Pro+ 則採 6.76 吋 Horizon Display OLED 螢幕，均支援 IP68 防水防塵，和 66W 有線快充、55W 無線快充。

售價方面，華為僅供公布 Mate 40 系列歐洲價格。歐版 Mate 40 為 899 歐元 (約台幣 3 萬)。Mate 40 Pro 為 1,199 歐元  (約台幣 4 萬)。Mate 40 Pro+ 為 1,399 歐元 (約台幣 4.7 萬)。

Mate 40 Pro + 僅二款 (黑白) 顔色選擇。 (圖片：華為)
Mate 40 Pro + 僅二款 (黑白) 顔色選擇。 (圖片：華為)

Mate 40 Pro+ 基礎上，華為聯手 Porsche Design 打造豪華版 Mate 40 RS，該新機採陶瓷機身，多了紅外線測溫器，背面鏡頭改為八角形設計，定價 2,295 歐元 (約台幣 7.7 萬)。

華為聯手 Porsche Design 打造豪華版 Mate 40 RS (圖片：華為)
華為聯手 Porsche Design 打造豪華版 Mate 40 RS (圖片：華為)

除了新手機外，華為還發布多項智慧新品，包括立式無線充電器，支持 50W 無線超級快充和頭戴式耳機  FreeBuds Studio。

華為消費者業務 CEO 余承東 8 月稱，Mate40 可能是最後一代華為麒麟高端晶片手機。

週四余承東再度談及，華為現在處於非常艱難的時刻，我們正在經歷美國政府的第三輪禁令，這一禁令極不公正，導致我們處境艱難。

據外媒報導，在美國祭出進一步華為禁令前，華為已向台積電下單，增囤近 200 萬顆 5G 7 奈米天罡晶片。

華為將於 10 月 30 日 Mate 40 系列將於上海舉行發表會，外界期待將會有更多驚喜。

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