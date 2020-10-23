新刺激法案快達陣？佩洛西：談得差不多了

美國眾議院長佩洛西和財政部長梅努欽週四 (22 日) 舉行電話會議，持續就新刺激法案進行談判，佩洛西樂觀表示，談得差不多了。

佩洛西於週四記者會上表示：「我們繼續參與談判，我希望我們能夠達成協議，雙方談判差不多了 (just about there)。川普總統想要一項法案，這是我們部分機會所在。」

佩洛西稱，她與梅努欽談判的一個關鍵點是，雙方就分配測試和追蹤資金的方式，以確保學校和經濟安全地恢復已接近達成協議，但仍有三大癥結尚未解決，包括：民主黨要求向州和地方政府提供援助、學校撥款、共和黨堅持為企業提供責任保護。

白宮國家經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 提到，在州和地方政府的資金和負債問題上，雙方之間仍然存在重大的政策差異。民主黨的刺激法案需要大大修改，同時時鐘正在滴答作響，目前不太可能在 11 月 3 日大選前解決這些分歧。

參議院共和黨人繼續反對這項規模約 2.2 兆美元的刺激法案，參議院多數黨領袖麥康奈爾，沒有就參院何時妥協做出任何承諾。白宮幕僚長梅多斯，如果達成協議，川普願意與共和黨參議員達成協議。

佩洛西週三提到，即使與白宮就這些問題達成協議，也不能保證會在 11 月 3 日之前通過新刺激法案。這不僅僅是我們達成一致的問題，任何協議立法並讓國會預算辦公室確定官方費用的過程可能很漫長。這將需要時間。