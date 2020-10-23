傳三菱重工將凍結噴射客機業務 週五早盤股價大漲

日本《共同社》22 日 (週四) 報導三菱重工 (7011-JP) 將暫時凍結日本首架小型噴射客機業務。受此消息影響，三菱重工股價在週五 (23 日) 一早開高走高，早盤一度較上個交易日大漲 5%。

三菱重工股價週五 (23 日) 早盤收在每股 2334 日圓，較上個交易日上揚 4.95% 或 110 日圓。

三菱重工股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

三菱重工的小型噴射客機部門，於 2019 年度在帳面記上 1760 億日圓的減損損失，是該公司業績惡化的主要原因。

根據《日本經濟新聞》週五 (23 日) 報導，日本某家券商的戰略師表示「從過去一連串發展還有目前的外部環境來看，也預測到三菱重工會凍結該項業務。雖然沒有太大驚訝，不過就成本刪減的角度來看，應該會對業績帶來正面影響。」

三菱重工即將在 10 月 30 日公布中期營運計畫，屆時應該就會發表相關訊息。另位該公司也在今 (23) 日開盤前，就相關報導發表評論表示「正檢討各種可能性是事實」。

過去三菱重工曾經宣布，該公司目標在 2021 年度之後展開首架噴射客機的交機作業。而截至目前，由於變更設計等因素，交機日期已數度延期，還有肺炎疫情也對航空業界造成了嚴重打擊。當前該項業務要出現獲利，也有相當難度。