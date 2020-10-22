日本9月筆電出貨量年增61.2% GIGA School政策成最大功臣

日本國內的筆記型電腦出貨量正迅速增加。根據日本電子情報技術產業協會 (JEITA) 週四 (22 日) 公布的統計數據，9 月日本國內的筆電出貨量報年增 61.2% 至 133.4 萬台。

這個現象背後的主要原因在於，日本政府推動中、小學生一人一台學習裝置的「GIGA School 構想」，各地方政府也都加快採購上的腳步。不過，由於相關需求增加迅速，在今後的零件調度上也有懸念。

日本 9 月的電腦整體出貨量報年增 25.7% 至 144.9 萬台，也是自今年 4 月以來首度出現增長。由於 Windows7 的系統支援在今年 1 月結束，在去年同期出現換機潮，這也使得桌機在今年 9 月出現年減 64.7% 的大幅滑落，不過筆電銷量的增長也填補了這塊空缺。但是由於廉價筆電的銷售暢旺，出貨額則是報年減 14.5% 至 875 億日圓。

日本 2020 年度上半期 (4 至 9 月) 的電腦銷量報年減 1.8% 至 495.2 萬台。雖然 8 至 9 月的筆電銷量增加，但仍難以彌補在桌機出現的銷量下滑。出貨額也出現年減 11.4% 至 4134 億日圓。

日本國內的電腦出貨量之所以出現迅速增加，主因在於日本文部科學省所推動的「GIGA School 構想」。該省將計畫目標推前至 2021 年的 3 月底前，造成各地方政府急於採購，也因而拉高出貨量。

日本研調公司 MM 總研 (MM Souken) 的執行董事中村成希，在分析了 9 月筆電出貨量後表示「這還只是冰山一角」。根據該公司說法，在 GIGA School 政策支撐下，日本 2020 年的筆電出貨量將出現 1196.5 萬台的歷史新高，預估未來出貨量也還會增加。

然而在另一方面，由於日本政府的政策推動，造成電腦需求的迅速增加，電腦零件相關調度也有可能出現問題。特別是 LCD 面板供應，最讓人感到憂心。

有業界人士透露，當前 LCD 面板的庫存量不足，各家廠商也都急於確保貨源。這與疫情所引起的宅經濟也有部分關連，由於近期電視機的銷售暢旺，造成 LCD 面板的供需吃緊。

在面板需求的問題方面，DSCC 亞洲代表田村喜男認為，全世界的需求力道強烈，這個情勢應該還會持續一段時間。

日本的 GIGA School 構想終於開始出現動作，卻也可能因為供應鏈的混亂而出現放緩。