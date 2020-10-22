【野村投信】誰勝選，都不會改變「美國復甦」

焦點訊息：

晶圓代工龍頭台積電 10/15 召開法說會，預估今年全年營收可望繳出成長三成的強勁成績單。公司認為目前客戶庫存水位高於季節性平均水準，主因在於大環境不確性因素，預期在 5G 與 HPC 高速運算的長期成長趨勢下，對市場需求持續提升至 2022 年充滿信心，故目前無需過度擔心。

英特爾 (Intel) 以 90 億美元出售非核心業務 - 快閃記憶體 (NAND Flash) 部門予韓國 SK 海力士，預料有助於穩定產業秩序與報價行情好轉。

經理人觀點：

誰勝選，都不會改變「美國復甦」：

美國總統大選進入倒數時刻，雖然民主黨拜登與現任總統川普的全民調仍維持十個百分點以上差距，但誰都無法排除川普逆襲的可能性。具有懸念的大選之所以困擾市場，在於下一任美國總統的黨籍及參議院多數席次屬於誰，會對美國經濟方針、外交政策、企業稅制乃至部分產業帶來不同層面的影響。但可以確定的是，不論最後誰勝出，都不會改變美國持續邁向復甦，因此現在不會是多頭行情的頂點。

美消費巨擘提前旺季開跑，可降低疫情變數：

新冠疫情在歐美升溫，可能影響目前至年底的商業活動，為確保每年年底的傳統消費旺季不會質變為淡季，我們見到沃爾瑪 (Walmart) 與亞馬遜 (Amazon) 已刻意拉長促銷期，提前開打年終的傳統銷售旺季前哨戰。雖然美國消費者信心指數尚未回到疫情前水準，但正持續改善，確實不排除有機會反饋至實質消費端。

傳統「慘」業明年翻身？

野村認為景氣仍在 V 型復甦階段，在正常的供需情況下，只要維持復甦續航力，最終各個產業都將受惠，即便是今年灰頭土臉的傳產股。今年許多傳統產業受到疫情衝擊，目前股價普遍低於淨值約兩至三成，而低基期將使明年獲利成長率激增，不必依賴需求暴增，只要供需能回到正常水準，股價就有不錯的表現空間。

離岸風電前景不容忽視：

MIT 離岸風電供應鏈是我們高度關注的次產業之一。去年我們見到一些工程規劃與施工案發包，明後兩年會是預備工程陸續啟動的高峰，並接續基礎工程，整條產業供應鏈有巨大的投資潛力可期。

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