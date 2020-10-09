下一個亞馬遜！大多頭喊買特斯拉 2026年上看1200美元

以未來 10 年本益比來說，特斯拉 (TSLA-US) 將是下一個亞馬遜。這是 New Street Research 特斯長期大多頭分析師 Pierre Ferragu 的報告結論，他將特斯拉股票評級自「中立」提高至「買進」。

Ferragu 在 2018 年 5 月特斯拉股價不到 60 美元時就喊買，當時分析師平均目標價為 63 美元，而他喊出 106 美元。

但在特斯拉股價今年迄今漲逾 400%，並超過所有分析師目標價後，他一度將該股票降級至「持有」。

然而，在經過平靜的 10 月後 (特斯拉至週三收盤跌幅不到 1%)，他又再次看漲特斯拉，並喊出每股 578 美元的目標價，屬於華爾街高位目標價，大致將特斯拉估值提高到 5400 億美元。

但這並非短期看法，Ferragu 說他很喜歡看到的特斯拉，尤其是該公司在製造方面和電池開發方面力求精進，加上來自其他車廠的競爭不大，相信特斯拉到 2026 年前將成為全球最大高級車製造商，年銷售量可達 260 萬輛。

他預期，特斯拉股價到 2026 年將達 1200 美元，該年預估 EPS 16 美元，因此本益比達 75。「亞馬遜 (AMZN-US) 10 年來股價的本益比一直在 50 至 100，所以我們預期特斯拉也會走上這樣的軌跡。」

如此說來，這不只是成長，根本是瘋狂竄升。

特斯拉週四上漲 0.15%，收 425.92 美元，今年迄今約上漲 409%。