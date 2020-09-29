微軟攜手三星 為企業提供5G雲端解決方案

根據《韓聯社》報導，南韓三星電子 (005930-KR) 週二 (29 日) 表示，該公司已經加入美國微軟公司 (MSFT-US) 陣容，要利用 5G 私人網路來提供雲端解決方案。這家南韓的科技巨擘正試著在新一代的通訊技術，擴張其事業版圖。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

三星電子要在微軟 Azure 運端平台，部屬虛擬的無線電存取網路 (Radio Access Network，RAN)、虛擬核心 (Virtualized Core) 及多接取邊緣運算 (Multi-access Edge Computing，MEC) 科技，都將透過 5G 私人網路來向企業提供更佳支援。

三星公司表示，這次合作會突顯出雲端網路的優勢，也將加速 5G 在企業的擴張，有助加速部屬 5G 私人網路。在雲端平台建構完全虛擬化的 5G 解決方案，還可大幅提升行動通訊公司與企業的網路可擴充性及靈活性。

三星是全球最大的記憶體晶片及智慧型手機製造商，也正嘗試擴展 5G 的端對端 (End to End) 解決方案，範圍包括晶片組、射頻以及核心網路，以引領 5G 通訊市場的成長。

日前三星與美國 Verizon(VZ-US) 簽下 7.9 兆韓元 (約 67 億美元) 合約，要在今後 5 年提供 5G 通訊的解決方案。另外在加拿大、紐西蘭及日本等國，也都拿到 5G 設備合約。