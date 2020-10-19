國泰航空：明年航班運量估僅疫情前的一半以下

國泰航空公司 (0293-HK) 週一 (19 日) 表示，該公司預估在 2021 年的航班座位供應量，將減少至肺炎疫情發生前的一半以下。還有在今年年底前，也由於各國境管措施持續，預估座位供應量大約只有疫情擴大前的 1 成水準。

根據《路透社》週一 (19 日) 報導，國泰航空公司在每月定期申報給證交所的營運報告書提到，在該公司所擬定的眾多方案當中，這是當前對於國泰航空公司而言，在負責任的態度下，有辦法採行的最樂觀方案。

國泰航空公司預估 2021 年上半年的座位供應量，將只有疫情擴大前的 1/4 以下。而到了 2021 年下半年，如果目前尚處研發階段的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的有效性能在屆時獲得確認，並且在 2021 年的中期左右之前開始在主要市場供應，座位供應就有可能出現改善。

國泰航空股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

2020 年 9 月，國泰航空的乘客人數較去年同期減少 98.1%，貨物量也減少 36.6%。

該公司在 2020 年 6 月重新調整營運戰略，表示在第 4 季的時候將會公布「嚴苛決定」。

而根據《南華早報》19 日報導，有匿名的消息來源透露，國泰航空的董事會在本週將會對於包含人事精簡及薪資削減在內的重組計畫表態支持。