三星獨霸上半年手機記憶體晶片市場 華為禁令恐引發不良影響

根據研調機構報告，2020 年上半年南韓三星電子 (005930-KR) 在智慧型手機的記憶體市場上獨霸全球。而美國的華為禁令則可能對業界帶來衝擊。

《韓聯社》週四 (15 日) 報導，根據研調機構 Strategy Analytics 的調查報告，從營收市占來看，在 2020 年 H1 的智慧型手機記憶體市場，南韓三星電子以 49% 的市占率維持冠軍地位。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

名次排在三星之後的，是規模較小的南韓 SK 海力士 (000660-KR)，以及美國的美光科技 (MU-US)。

以產品區分，2020 年 H1 三星在智慧型手機所使用的 DRAM 營收市占高達 54%，遠高於 SK 海力士的 24%，以及美光的 20%。

在智慧型手機所使用的 NAND Flash 市場方面，三星的營收市占也有 43%。跟在後頭的是營收市佔 22% 的日本鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體)，以及營收市占 17% 的 SK 海力士。

根據 Strategy Analytics ，2020 年 H1 智慧型手機的記憶體晶片市場合併營收達 192 億美元。單就 Q2 表現來看，營收年增 3% 至 97 億美元。

Strategy Analytics 的資深分析師 Jeffrey Mathews 表示，撇開硬體需求，智慧型手機的記憶體市場營收有所成長，受益於高密度記憶體晶片出貨量，和半導體價格回溫。

基於季節性因素，還有具備更大容量及存取速度更快的記憶體晶片需求，Strategy Analytics 預測智慧型手機的記憶體市場將持續增長。

然而研究人員也補充，美國的華為禁令可能對記憶體供應商帶來不良影響。