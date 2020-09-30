研調：三星8月份重奪全球智慧型手機市場龍頭地位

根據市場研究機構 Counterpoint Research 發布的報告顯示，南韓三星電子 (Samsung) 於 8 月份再度成為全球最大的智慧型手機供應商，中國華為則因美國禁令和疫情的影響而落入第二。

數據顯示，8 月份三星電子在全球智慧型手機市場上的市占率為 22%，打敗華為 16% 市占率。蘋果 (AAPL-US) 則以 12% 的市佔率排名第三，其次是中國的小米，以 11% 市占率緊隨其後。

市場研究人員表示，三星與華為之間 6% 的差距，創下 2 月份以來最大，當時中國的智慧型手機市場受到疫情的嚴重打擊。

報告中指出，三星在今年 4 月份失去了智慧型手機市場的龍頭地位，不過，隨著印度智慧型手機市場的復甦，三星又再度奪回此一位置。在中國和印度之間的衝突升溫後，印度的反中情緒增強，持續努力在當地擴大業務的三星電子因而受惠。

此外，報告中也表示，美國對華為的禁令可能會撼動全球智慧型手機市場，並為其他品牌提供良好的機會。

Counterpoint Research 分析師 Kang Min-soo 表示：「對於三星來說，這將是一個提高其智慧型手機市場市佔率的好機會，特別是在歐洲的區。」

根據市場研究數據公司 IDC 的報告顯示，由於疫情大流行對經濟帶來衝擊，進而持續影響消費者支出，預期 2020 年全球智慧型手機出貨量將年減 11.9% 至 12 億支。

IDC 全球行動設備資深分析師 Sangeetika Srivastava 表示：「最初的供給危機，已經演變成全球性需求的問題，全國範圍內的封鎖和不斷上升的失業率，降低了消費者信心，直接在短期內影響了智慧型手機的用量。」不過，Srivastava 也表示，從好的方面來看，5G 將成為智慧型手機市場復甦的催化劑，並將在 2021 年全球智慧型手機市場復甦中發揮至關重要的作用。