史上最高！美國2020財年預算赤字飆3.13兆美元

美國財政部週五 (16 日) 公布，受到新冠疫情擴大支出，截至 9 月 30 日的財政年度預算赤字飆 3.13 兆美元，創上新高紀錄。

美國財政部週五 (16 日) 公布，截至 9 月 30 日的財政年度預算赤字增加 218%，終值達 3.13 兆美元，為去年赤字 (9840 億美元) 的三倍多，是金融危機時期 (2009 年) 的兩倍 (1.4 兆美元)。

2020 財年財政赤字佔美國 GDP 的 15.2%，創 1945 年以來最高佔比。

為了對抗新冠病毒，今年美國財政預算飆高創紀錄，最大一筆支出是因疫情推出的「冠狀病毒援助、救濟和經濟安全 (CARES)」法案，紓困規模達 2.2 兆美元。

根據美國財政部數據，今年聯邦收入為 3.42 兆美元，年減 1.2%、聯邦支出為 6.55 兆美元，年增 47.3%，截至本財年末，美國政府債務總額約為 27 兆美元。

美國財政部長梅努欽週五表示，川普政府將「繼續致力於為美國工人、家庭、企業提供保障，並保證美國經濟快速復甦」。

目前新刺激法案進展甚微，眾議院長佩洛西暗示明年一月之前才會達成新刺激法案。財政部長梅努欽承認刺激措施不太可能在 11 月 3 日美國大選之前推出。美國總統川普持續呼籲，希望刺激規模大過 1.8 兆美元。