電信業成箭靶！美FCC要求司法部調查中國聯通的國安風險

路透社 (Reuters) 週五 (16 日) 取得的一封信顯示，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 請求美國司法部和其他美國機構需詳細說明，中國聯通 (China Unicom) 持續在美國經營是否構成國家安全風險。

FCC 向各行政機關詢問，在美營運的中國聯通是否及如何受到中國政府的剝削、影響和控制，並請各機構確認這些跡象有沒有涉及國家安全和執法風險，以及是否有可以處理這些問題的相關解決措施。

FCC 要求行政機構需在 11 月 16 日之前答覆。

FCC 4 月曾對在美營運的中國電信 (China Telecom)、中國聯通、太平洋網絡以及子公司 ComNet 發布陳述理由令 (show-cause orders)，警告三家中國國營企業將關閉美國事業。

美國司法部和其他聯邦機構也在 4 月敦促 FCC 撤銷中國電信的經營權， FCC 專員 Jessica Rosenworcel 上月也對外表示，FCC 應盡快對這些企業完成國安審查。

中國聯通在 6 月 1 日向 FCC 提交的文件中喊冤，表示過去 20 年來一直是美國電信產業重要合作夥伴，遵循 FCC 規定紀錄良好，與美國執法機構合作時也表示善意。

中國聯通擁有美國經營 20 年， 為客戶提供往返美國的國際電信通訊服務。

自美中貿易戰開打後，美國對中國的限制逐步增強。2019 年 5 月 FCC 投票一致通過否決中國移動提供美國任何服務，主因在於 FCC 懷疑中國可能會利用中國移動在美國進行間諜活動。