WHO研究：瑞德西韋無助於降低死亡率或加速康復過程

美國總統川普確診新冠肺炎 (COVID-19) 後，曾接受為期 5 天的瑞德西韋 (Remdesivir) 療程，且事後稱恢復情況良好。不過，世界衛生組織 (WHO) 近期研究顯示，包含瑞德西韋在內的新冠肺炎 (COVID-19) 潛在藥物療法，對於住院患者的死亡率幾乎沒有任何影響，且無法幫助患者更快康復。

上述研究為 WHO 在全球 30 個國家的 405 家醫院中，針對 11,266 例新冠確診患者隨機進行，其中有 2,750 例採用瑞德西韋療法。

結果顯示，瑞德西韋、抗瘧疾藥物羥氯奎寧 (hydroxychloroquine)、抗愛滋病藥物 lopinavir 和 ritonavir，以及干擾素藥物治療 (interferon drug treatment) 等藥物療法，無論是對住院患者的死亡率還是康復情況，幾乎沒有任何影響。

WHO 的研究是在美國藥廠吉利德科學 (GILD-US) 發布瑞德西韋最新臨床試驗數據後所發布，吉利德數據顯示，瑞德西韋療法可讓患者恢復速度加快五天，優於安慰劑，目前其臨床試驗結果已刊登至《新英格蘭醫學雜誌》。

吉利徳隨後發布聲明表示，瑞德西韋療效已從三項隨機對照臨床試驗中獲得證實，與同行評審期刊提出的強力證據相比，WHO 的開放型試驗結果必須先經嚴格測試，才能參與建設性的科學討論。