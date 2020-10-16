TOYOTA油電系統首度販售給中企 廣汽之後吉利也可望入列

根據《日本經濟新聞》15 日 (週四) 報導，日本汽車業龍頭廠商豐田汽車 (7203-JP) 將供應油電混合動力車 (HV) 的核心系統給中國廣州汽車集團。這是日本豐田首度將油電技術販售給海外企業。

自 2021 年起，油電混合動力車將被納入中國新能源車 (New Energy Vehicle，NEV) 的名單當中，享有優惠待遇。

日本汽車業界在 HV 技術方面擁有強項，在中國放寬新能源車也能使用汽油引擎之後，日企也嗅到中國當地的相關商機。

由豐田、DENSO(6902-JP)、Aisin 精機 (7259-JP) 所共同出資的電動車驅動裝置的研發銷售公司「BluE Nexus」，已經在 HV 系統的銷售上與中國廣汽取得共識。另外該公司也大致同意將 HV 系統銷售給中國吉利汽車。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

預估在未來 5 年，豐田供應給中國廣汽的 HV 系統，將達到 10 萬至 20 萬套。也計畫更進一步的對外銷售。

截至目前，豐田的 HV 系統已經供應給日本同業的馬自達 (7261-JP) 及速霸陸 (7270-JP) 等。這回則是首度明確得知，豐田要將 HV 系統提供給中國廠商。

過去在 2019 年 4 月的時候，豐田汽車宣布對外開放 HV 的相關專利。但由於實際上的研發及量產不易，有意生產油電車的中國汽車製造商也就選擇向豐田購買 HV 系統。

2019 年豐田在中國的汽車銷量創下 162 萬輛的新高紀錄，市占只拿下約 6%。雖然該公司 2020 年在中國市場投入電動車款，但是 1 至 8 月的銷售成績還不到 2 千輛。到目前為止，豐田與合資公司共同在中國市場販售油電車，未來將 HV 系統供應給無合作關係的中國大型汽車製造廠後，也可望進一步擴大中國的油電車市場。

日產汽車 (7201-JP) 的獨門 HV 技術「e-Power」，也即將於 2021 年投入中國市場。將會用於該公司在中國市場的熱銷車「軒逸」(Sylphy，也就是國人熟知的 Sentra) 等，在未來 3 年內也將擴展到其他 5 至 6 個車款上頭。

根據英國 LMC Automotive 說法，油電車在全球新車市場的占比，將於 2030 年達到 26%，較 2020 年的 7% 大幅增加。這也是因為歐洲等地導入車輛平均油耗標準 (Corporate Average Fuel Economy Standards，CAFE)，汽車製造廠必須進一步的減少排碳量有關。

當前汽車市場逐漸轉移至電動車，英國及法國也分別計畫在 2035 年與 2040 年前禁止銷售使用汽油引擎的汽車，美國加州也於日前宣布在 2035 年前所有的新車必須完成零排放，也都將帶動純電電動車的銷售。

而在電動車與燃料電池車 (FCV) 等零排放車輛普及之前，使用汽油引擎的油電車也仍可在汽車市場占有一席之地。