「法匹拉韋」申請作為新冠肺炎治療用藥 週五富士軟片股價上揚

日本富士軟片控股 (4901-JP) 為了讓抗流感藥物的「法匹拉韋」(Favipiravir，商品名 Avigan) 能作為新冠肺炎 (COVID-19) 的治療之用，於週五 (16 日) 宣布該公司已向日本主管單位的厚生勞動省提出了製造販賣的申請許可。

該公司股價於週五 (16 日) 開盤後一路走高，當天收在每股 5466 日圓，較上個交易日上揚 2.51% 或 134 日圓。

富士軟片控股股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日本厚生勞動省在確認法匹拉韋的有效性及安全性之後，最快在今年 11 月就有可能核准通過。如果順利的話，將是繼「瑞德西韋」(Remdesivir) 及「地塞米松」(Dexamethasone) 之後，第三款獲得日本當局承認的新冠肺炎治療藥物。

根據富士軟片控股所公布的資料，該公司旗下的富士軟片富山化學 (Fujifilm Toyama Chemical Co., Ltd.) 在今年 3 月底所展開的第三期臨床實驗中，針對新冠肺炎患者投予法匹拉韋。結果發現患者在症狀改善為陰性的過程當中，確認在時間上有所縮短。在提出相關申請之後，日本厚生勞動省最快在一個月左右時間就會作出認可。

目前法匹拉韋在觀察研究階段，已被部分的醫療單位用於新冠肺炎的治療之用。今年冬天即將來臨，如果新冠肺炎及流感同時流行，法匹拉韋若能用於肺炎的治療用途，也將廣泛的獲得醫療單位採用。

然而必須留意的是，根據富士軟片富山化學官網上的資料，用於抗流感用途的法匹拉韋，經動物實驗證實有可能引起胎兒畸形。孕婦若服用該藥物，有可能發生胎兒畸形或流產等副作用。

過去在安倍晉三執政時期，安倍曾經提到目標在今年 5 月的時候認可法匹拉韋。但當時在臨床實驗階段，參加者的募集過程不順，前後也慢了約半年時間。