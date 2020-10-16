〈紐約匯市〉避險情緒升溫 美元、日圓揚升 英鎊回吐前日漲幅

美國經濟數據顯示復甦停滯，加上選前推出財政刺激的希望依舊渺茫，投資人人尋求避險，美元跳漲至兩周高點，日圓也升值。英鎊回吐前日漲幅，反映歐洲新冠肺炎 (COVID-19) 疫情失控，倫敦防疫限制警示調升至「高度」，且英歐貿易談判疑慮再度浮現。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數，周四盤中一度觸及 93.91，為兩周來的高點。日圓兌美元走弱，但日圓兌歐元卻揚升。

周四公布的數據顯示，美國上周初領失業救濟金人數升至 89.8 萬人，高於市場預估的 82.5 萬人，令人擔心疫情對勞動力市場造成永久傷害。不只如此，紐約州製造業景氣降幅也大於市場所料。

美國總統川普周四表示，為了與民主黨人達成協議，願意接受比白宮先前提出 1.8 兆美元規模更大的刺激方案。但這個想法被參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 拒絕。

GLOBALT Investments 投資組合經理人 Keith Buchanan 說：「對達成協議舉足輕重的各方仍有很大分歧，市場認為協議遲早會達成的假設遭遇挑戰，而且日益明顯，談判沒有取得任何重大進展。」

美元強勢之下，英鎊回吐前日漲幅，英鎊兌美元貶值 0.91% 至 1.2893。

帶動英鎊前日勁揚的英歐貿易談判，在周四再度成為拖累英鎊走勢的因素。歐盟要求英國就新的經濟夥伴的妥協，否則準備接受貿易干擾，對此英國表示「很失望」，將在周五做出回應。

英國宣布，倫敦防疫限制分級由中度提升至高度，當地時間周六凌晨零時起生效，屆時來自不同家庭的民眾禁止在室內聚會，包括酒吧和餐廳。英國單日確診人數逼近 2 萬人，病歿人數連兩天超過 100 人。

歐洲確診人數不斷攀升，除了英國，法國周四實施宵禁，其他歐盟國家也採取新的防疫措施。

歐元兌美元貶值 0.41% 至 1.1698 美元，歐元兌日圓同步走軟。彭博報導，即使確診病例增加、經濟放緩，歐洲央行認為這個月「沒有理由」貿然推出新的刺激措施。

截至週五 (16 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.7968。+0.42%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1707 美元。-0.33%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.2901 美元。-0.84%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7094 美元。-0.98%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3222 加幣。+0.63%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.40 日圓。+0.29%