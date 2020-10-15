外資狂賣台股 台幣連3貶收28.96元 彭淮南防線壓力暫解

新台幣兌美元今 (15) 日早盤強升近 3 角，但外資大賣台股逾 130 億元，台幣升值力道隨之趨緩，加上央行尾盤進場調節，終場轉貶 0.8 分，收在 28.96 元，呈現連 3 貶，彭淮南防線的壓力也可暫時緩解。

新台幣兌美元匯價今天以 28.93 元開盤，升 2.2 分，升勢逐漸擴大，一度勁揚 2.84 角，來到 28.668 元，不過，外資已經連續二日賣超台股，並擴大匯出力道，台幣隨後便一路在 28.75 元附近徘徊。

央行在尾盤時按慣例進場調節，將台幣匯率壓至本日最低點 28.96 元，小幅貶值 0.8 分，台北外匯市場成交值 10.57 億美元，也是連續 3 天由升轉貶。

日前台幣兌美元強勢升值，外界預測 28 元匯價可能成為新常態，央行總裁楊金龍今天前往立法院備詢，也坦言，1 年內可能是對的，匯率升值對傳產出口業者影響較大，不過，7 月以來與韓元的升幅大抵相當。

匯銀人士指出，近日台幣走勢並未如先前強勁，由於美國總統大選將至，市場不確性增加、外資觀望，在沒有重大議題傳出前，台幣可能會盤整一陣子，不過，中長期來看，美元恐續走弱，而台灣基本面相對穩健，預期台幣仍將朝升值方向前進。

今天美元走強，國際主要貨幣普遍走貶，其中以澳幣、紐元兌美元貶值 1.31%、0.95%，表現最為強勁；英鎊貶 0.55%、歐元貶 0.35%；人民幣及日圓同步走軟；而韓元則小幅升值 0.06%。