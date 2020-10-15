高盛：英國與歐盟可能在11月初達成「精簡」脫歐協議

高盛 (Goldman Sachs) 在週四 (15 日) 表示，歐盟高峰會上可能會出現英國脫歐相關的戲碼，但是隨後，一個「精簡」的英國脫歐貿易協議很可能在 11 月初達成。

高盛分析師 Sven Jari Stehn 在給客戶的一份報告中表示，時間上可能不會是英國首相所表示的 10 月 15 日或是歐盟委員會 10 月 31 日的最後期限將帶來的英國硬脫歐情況。他認為，本週的歐盟高峰會很可能會帶來更多政治戲碼。

Stehn 也表示，無協議脫歐的可能性將持續到整個十月，到 11 月初很可能將達成一個「精簡」的零關稅 / 零配額貿易協定。

英國是全球第六大經濟體，自今年 1 月脫離歐盟，但是迄今仍未能與歐盟達成新的談判協議，以保持貿易的自由流動。英國首相強生 (Boris Johnson) 在先前曾表示，希望在 10 月 15 日前知道能否達成協議。

歐盟執行委員會主席 Thierry Breton 在先前表示，歐盟期望能與英國達成脫歐後協議，但不會是不惜任何代價，如果沒有達成協議，歐盟也已經準備好。此外，他也補充表示，歐盟海關已經準備好無協議的情況，英國海關也應該為此做準備。

有專家指出，若英國能與歐盟之間達成新貿易協議，將能使企業免於遭受更大的損害。但若在最糟的狀況下，英國未能達成新的協議，也不執行脫歐程序，將可能擾亂供應鏈，使得邊界面臨巨大的衝擊，造成海關系統不堪負荷，最終英國將面臨食品和藥品不足的問題。