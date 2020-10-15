歐洲新冠疫情告急！法國宣布宵禁、英首都倫敦恐列入「高」警示地區

為遏止急遽飆升的新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例，過去 24 小時內，歐洲各國無不收緊限制措施，就怕疫情再度失去控制。

法國將實施宵禁

法國政府週三 (14 日) 宣布進入公共衛生緊急狀態，當地因新冠肺炎而住院的人數自 6 月 25 日以來首度突破 9,100 大關，過去 24 小時內的新增確診病例已超過 2.2 萬例，較前日新增約 1 萬例，

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 於當地時間週三晚間宣布宵禁，本週六 (27 日) 午夜起，每日晚間 9 點至早上 6 點，巴黎 (Paris) 在內共 8 座主要城市及週邊地區居民，除非特殊情況，否則這段期間內不得外出，目前暫定實施期限為 1 個月。

(圖：AFP)

除巴黎外，受影響地區還包含格勒諾布爾 (Grenoble)、里爾 (Lille)、里昂 (Lyon)、艾克斯 - 馬賽 (Aix-Marseille) 等，預計共 1900 萬人受到影響。

約翰霍普金斯大學數據顯示，法國週三 (14 日) 新增確診 2.2 萬例，與週二幾乎將等。

德國收緊限制措施

週三 (14 日) 與地區領導人就國內感染數激增進行討論後，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 隨後宣布啟動新規定，允許各地區按情勢決定各自的防疫措施。

摩根大通 (JPMorgan) 經濟學家 Greg Fuzesi 總結道，若某地區在 7 天內每 10 萬人中新增確診病例超過 35 例，將強制民眾配戴口罩，並將公共場所聚會人數限制在 25 人，私人空間限制在 15 人。政府原先標準為每 10 萬人中的 50 例。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 稱德國疫情已「失去控制」，該國本週每日新增確診數已達到 5000 例，約翰霍普金斯大學數據顯示，德國週三 (14 日) 新增確診 7,000 多例，較前日高出 3,000 多例。

英國倫敦恐列入新冠肺炎「高」警示級別地區

英國政府本週稍早推出新冠肺炎三級警示系統，將利物浦 (Liverpool) 及鄰近郊區定為「最高」警示級別，並採取嚴厲封鎖措施。該地居民在室內和室外均禁止群聚，健身房、休閒場所、彩票店以及賭場均處於關閉狀態，酒吧及餐廳除非有供應食物，否則一律禁止營業。

疫情延燒同時，強生政府正承受外界對於採取更強力限制措施的龐大壓力，英國反對黨及部分科學家主張採取全國性封鎖以阻絕疫情傳播。

《CNBC》在內等多家媒體稍早報導，英國政府準備宣布將首都倫敦警示級別自目前的「中」升至「高」，本週六 (17 日) 午夜起正式生效。

(圖：AFP)

根據政府發布指南，遭列入「高」警示級別地區，人民將禁止在室內、私人住宅、餐廳等公共場所與他人聚集。

根據約翰霍普金斯大學數據，英國週三 (14 日) 新增確診數達 1.9 萬例，較前日高出 2,000 多例