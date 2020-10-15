韓製電池又惹禍? BMW、GM召回或停售多款電動車

南韓現代汽車 (005380-KR) 日前才因電池瑕疵召回數萬輛的「Kona EV」電動車，現在又傳出美國通用汽車 (GM-US) 及德國 BMW 所生產的電動車與插電式混合動力車 (PHEV)，因為火災疑慮而停售的案例。由韓國企業生產的電池，也被指為問題所在。

週四 (15 日) 日文電子版的《韓國經濟新聞》引用《路透社》14 日報導，提到美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 在接到通用汽車所通報的 Chevrolet Bolt 電動車的火災事故後，開始對 2017 年至 2020 年間所生產的 7 萬 7842 輛 Bolt 電動車展開調查。

NHTSA 所接獲的 3 起火災意外通報，都是從後座下方起火。雖然目前 NHTSA 並未指出電池就是直接的起火原因，卻也提到起火處在「電池部位」，也引發外界揣測。

Bolt 電動車所使用的電池，全數由 LG 化學 (051910-KR) 供應。LG 化學在南韓梧倉工廠及美國密西根工廠生產該款電池。

德國 BMW 也因為 PHEV 車款有發生火災事故的可能，有 2.67 萬輛的汽車進行召回 (Recall) 或停售。BMW 表示，電池在充電時有引發火災的危險，要求顧客暫時不要進行充電。受到影響的車款有 SUV 的 X 車系與 3、5、7 系列車款，以及 Mini 品牌的 Countryman 等。

BMW 光是在德國當地就回收約 1800 輛，而已經出廠的 3500 輛也不會進行販售。

BMW 的電動車與 PHEV，主要採用三星 SDI(006400-KR) 的電池。BMW 在去年也開始採用中國寧德時代 (CATL) 的電池，而在那之前都由三星 SDI 包辦。

三星 SDI 的相關人員表示，雖然該公司所生產的電池芯有被使用於問題車款，但還不能確定火災意外是由電池芯所引起。而在這次的召回問題方面，也還未接到 BMW 的正式通知。