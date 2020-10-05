美政府入股電車電池金屬公司 擺脫過度依賴中國鎳、鈷供應

據資料顯示，中國目前為電動車電池鎳、鈷礦的主要生產國，美國為降低過度依賴中國供應，週一 (5 日) 傳出，美國已斥資 2500 萬美元入股英國礦商 TechMet，加速稀有金屬布局。

英國礦業公司 TechMet 週一對外發表聲明，已自美國政府支持的美國國際開發金融公司 (USIDFC) 獲得 2500 萬美元注資，以支持該企業開發巴西鎳礦和鈷礦，也是美國政府首次對礦業進行的直接投資案。

USIDFC 執行長 Adam Boehler 表示，這筆投資將有利於巴西國內未開發地區的發展與經濟成長，此外，關鍵原料與進階技術的投資，也使美國對外政策能有所進展。

此舉也意味著，美國正極力擺脫對中國稀缺金屬的依賴，美國總統川普上周也對此表示，美國現階段對外關鍵金屬的依賴已到「國家級警報」的程度，並威脅國家安全。

對於稀有金屬，TechMet 執行長 Brian Menell 強調，論國家或產業競爭力，關鍵稀有原料將變得至關重要，即便擁有特斯拉 (TSLA-US) 或松下電器的電池製造優勢，但由於中國掌握原料，必要時可在一個半月內對美封鎖稀礦出口。

TechMet 投資業務主要涵蓋稀有金屬，包含了加拿大與美國的鋰電池回收、盧安達的錫礦與鎢精礦、美國的釩礦、彩虹稀土以及巴西的鎳礦。

其中，稀缺金屬中的鎳、鈷礦為電動汽車電池中陰極的重要原料，而目前中國為主要鈷礦供給國，總產能高達 11.8 萬噸，據顧問機構 Benchmark Mineral Intelligence 統計，中國在鈷礦的市佔率高達 82%，而鎳礦中也占了 62%。