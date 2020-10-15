〈房產〉北台灣今年新成屋、預售屋推案量上看1.24兆 將創史上次高

市調機構統計，2020 年第三季北台灣新成屋、預售屋推案量 3320.5 億元，年減 5%，今年前三季累計推案量已達 9405.75 億元，年增 6.8%。住展研發長何世昌表示，由於房市買氣穩定，建商推案意願普遍高漲，全年預估推案量可望往上調升至 1.24-1.27 兆，將創史上第二大量。

就 2020 年至今來看，北台灣各縣市以雙北市推案成長動能最強，其中台北市今年前三季推案量高達 2400 餘億元，年增幅接近三成。

北市今年首購與換屋型產品推案踴躍，新建案遍地開花，12 個行政區裡有多達 10 個行政區推案量達 100 億元以上。僅萬華、中正等兩區低於 100 億元，而信義、南港與士林等三區案量更超過 300 億元。雖然台北房市推案熱到爆表，但豪宅新案卻相對低調，要等到明年才有新豪宅大案登場。

新北市今年前三季推案量來到 3888.88 億元，年增約 3.5%。依目前推案量能估算，新北市今年全年推案量很可能衝到 5000 億元大關。

若以推案量高低作排行，新北市前五大行政區依序為新莊、板橋、土城、新店、三重等地，其共通點就是多數案源均來自於新興重劃區；其中，新莊前三季案量高達約 700 億元，主要是副都心與頭前重劃區市場買氣大復活，建商悶了好多年之後出現大量推案，再加上塭仔圳重劃區（自辦部份）進入第一波推案高峰，因此呈現爆炸式成長。

大台北地區推案明顯量增，而桃竹地區則與去年持平。桃園市前三季推出約 1990 億元，並以桃園區推案量最多，高達 820 億元，單一行政區推案量是基隆全市的 18 倍、或者接近新竹縣市的總合，規模相當驚人。

桃市案源依然呈現高度集中化的現象，推案多來自於桃園、龜山、中壢等三大引擎，這三區前三季案量占全市總合的 75％，產品則以一般型二、三房居多。

何世昌認為，因房市市況表現仍不錯，今年第四季預期還會有 3000-3300 億元左右的量體會推出，北台灣全年推案量上調至 1.24-1.27 兆，可望創下史上第二大量，僅次於 2013 年。目前來看，因買方需求仍旺，若業者廣告媒體釋出得宜，預售市場暫時沒有供過於求的問題，但未來仍要觀察官方會不會提出抑制措施削弱買氣。