〈房產〉房市強勢復甦 台北市新建案預售比例飆至86.5%創新高

據市調機構統計，2020 年截至 9 月底為止，大台北地區首度公開的新建案共有 273 個（已扣除重推案），其中預售屋建案高達 214 個，占整體建案數量約 78%，創歷史新高，首度開案的新成屋案比重則大幅滑落到 22%，其中台北市預售案比重更高達 86.5%。

住展研發長何世昌表示，由於預售初期付款相對輕鬆、轉手便利，成交相當熱絡，全台預售市場熱呼呼，因此建商展開搶錢大作戰，紛紛加緊腳步推出新的預售屋建案搶攻這波買氣。

統計顯示，在雙北市中，又以台北市預售屋建案所占比重衝到最高。北市今年前 9 個月，首度公開的新建案共 96 個，其中預售屋建案有 83 個，占比約 86.5%，不僅比去年同期的 75% 明顯成長，更刷新史上新高紀錄。而同期新成屋建案比例，僅約 13.5%。

新北市今年前 9 個月，首度公開的新建案共 177 個，當中有 131 個為預售案，占比約 74%；新成屋案則只有 46 個，占比約 26%。雖然新北市預售屋比重沒有台北市那麼高，但也同樣刷新紀錄。

北市 12 個行政區中，大安、信義與南港等三區今年開賣的建案 100％為預售屋案。另，大同、中山、士林預售屋案比例則達 9 成。今年唯一沒有預售屋案釋出的區域是萬華，但只有一件小型成屋案推出。內湖則是預售屋案比例次低的區域，約為 6 成多，且成屋建案數有 4 個，是北市今年成屋案數最多的行政區；不過，4 個成屋案中有 3 個是廠辦案，成屋住宅案僅有 1 個。

何世昌分析，預售屋與新成屋比例失衡，最主要原因還是與今年房地產景氣升溫有關。對自住客而言，預售屋初期付款較為輕鬆，不像買成屋得一口氣拿出 2-3 成自備款；對投資、置產客而言，資金槓桿可以開更大，錢滾錢的速度更快，且轉售程序比成屋相對簡便。其次，2015 年到 2018 年上半年市場景氣不佳，籌備或動工的工地變少，也因此導致今年先建後售的成屋供給量偏低。

何世昌進一步指出，至於台北市預售比例比新北市更高的關鍵，是因為台北市對新成屋建案課徵「囤房稅」，但新北市則無，所以台北市多數建商寧願推預售屋案，儘量不推成屋案；就連過去主要走先建後售路線的老牌建商，大多因而改變經營模式，改推預售屋案。

資料來源：住展