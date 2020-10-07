〈房產〉低利且市場資金充裕 今年來北市豪宅平均每月成交逾17戶

市場資金充沛且利率低，依據實價最新資料顯示，今年前 8 月台北市豪宅交易共達 140 筆，平均每月成交 17 戶以上，且以中山區成交量最大。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，各國貨幣寬鬆，高端買方手握大筆資金需要投放標的，因此高總價、低風險的台北市豪宅備受青睞。

依實價登錄資料，台北市大安區知名豪宅「和平大苑」今年 8 月成交一戶 27 樓，總價 2.16 億元、單價每坪約 169.8 萬元，這也是和平大苑豪宅今年首度揭露高樓層交易，且在今年房市交易熱絡，各豪宅陸續傳出交易。

綜觀今年前 8 月實價登錄所揭露的台北市豪宅交易，目前以中山區成交量最大，總計 39 筆，大安區居次，共 32 筆，在成交均價的部分，松山區以每坪 143.5 萬元奪冠，信義區每坪 133.3 萬元位居第二。

郎美囡指出，台北市 2020 年的豪宅新案少，以中古豪宅為交易大宗，中山區大直一帶豪宅林立，是今年成交主力，信義區及大安區則為豪宅指標地段，故無論交易價、量都在台北市前三名，至於松山區今年均價受到「潤泰敦峰」拉抬，因此成為台北市豪宅單價第一高的行政區。

而住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，今年下半年房市交易價量俱增，市場資金動能強勁，預期第四季依然能維持這波熱度，尤其高端買方購買力提升，豪宅市場今年可穩定成長。