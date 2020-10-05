高單價手機銷量差 CMOS價格近2年來首度下滑

用於智慧型手機的 CMOS 影像感測器元件交易價格，出現近 2 年來低點，根據指標性產品的大宗採購價格顯示，今年第三季價格，較前季滑落約 3%。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，智慧型手機需求下滑超乎預期，還有美、中的關係惡化，都對影像感測器的市場行情帶來不良影響。

根據《日本經濟新聞》週一 (5 日) 報導，市場指標性的 1/3 吋 1300 萬畫素 CMOS 單價在 Q3 報 1.65 美元左右，較 Q2 下滑 3% 左右。1/2 吋 4800 萬畫素 CMOS 也同樣下滑 2% 左右，單價約落在 7.35 美元。

CMOS 價格是自 2018 年 Q3 以來，相隔約 2 年時間首度出現下滑。

有關 CMOS 的全球市占，目前日本索尼 (6758-JP) 約占 5 成、南韓三星電子 (005930-KR) 約占 2 成、美國 OmniVision(OVTI-US) 約占 1 成。

雖然近年智慧型手機銷售呈原地踏步的情形，但由於手機鏡頭的搭載數量有增加趨勢，CMOS 需求表現也相當穩固。通常電子零件價格會隨著量產年數的增加而下滑，不過 CMOS 在強大的需求推升下，價格走勢持續平穩。

不過，近來智慧型手機銷量受肺炎疫情衝擊，今年很可能大幅滑落；IDC 就預估， 2020 年的全球智慧型手機出貨量，將年減 9.5% 至 12 億台，今年 Q2 全球智慧型手機出貨年減 16%，創最高跌幅紀錄，搭載多顆鏡頭的高階機種銷量放緩，造成 CMOS 價格下滑。

另外，美、中貿易摩擦惡化，還有 9 月上路的華為禁令，都衝擊華為未來智慧型手機銷量，為 CMOS 的價格變化增添了不確定因素。