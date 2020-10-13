中國十一長假消費力道漸強 有望為經濟復甦帶來新動能

多項數據顯示，新冠肺炎使中國民眾無法出國，今年中國十一長假期間，消費數據顯示內需提升，國內旅遊也回溫，有望為未來中國復甦之路帶來新動能。

中國商務部表示，中國十一長假期間，零售、食品和飲料的每日平均銷售額比去年的長假假期高了 4.9%，總銷售額達 1.6 兆人民幣，顯示中國雖仍處於新冠肺炎後的復甦階段，國內消費者消費力道正在加強。

而線上銷售也不例外，阿里巴巴表示，旗下主打海外品牌的電商天貓國際在長假的總銷售額較去年同期成長了 79%。

此外，中國海關總署指出，十一長假期間中國海南島的免稅銷售額比去年暴增近 150%，達到 10.4 億人民幣，此外，當地遊客量也增加 40% 以上，達到 14.7 萬名遊客。

旅遊預定網站 Trip.com 表示，10 月份酒店預訂的商品總價值（GMV）比一個月前增加一倍以上，其中四星級和五星級酒店佔預訂總額的近一半，長假期間連續 7 天入住酒店的人數也比一個月前增加 70%。

京東數科 (JD Digits) 首席經濟學家沈建光表示，由於中國中產階級與低收入族群相比，受疫情的影響較小，成為這波假期的旅遊主力，他們在奢侈品上的消費也很可觀。

此外，沈建光指出，目前中國國內需求的成長帶動促使許多產品的價格上漲，如住宿、廚房用具、樂器和汽車配件等，且價格上漲的狀況非常明顯。

麥格理（Macquarie）的首席中國經濟學家 Larry Hu 在周五 (9 日) 的一份報告中表示：「很明顯，目前中國消費尤其是服務消費正在好轉。目前為止，(中國)V 型復甦主要是由房地產、基礎建設與出口所帶動，由於政策的轉變，這些成長動能很快就會接近頂點或已經觸頂。令人振奮的是，經濟的另外一半，也就是消費和製造投資，正在升溫。」

不過，數據顯示經濟仍處於努力擺脫疫情衝擊的復甦階段。根據中國文化和旅遊部報告，今年八天長假國內遊客與旅遊支出仍不及去年表現，中國商務部也指出，今年假期間的零售額成長近 5％，低於去年同期的 8.5％表現。

另一方面，京東、阿里巴巴的淘寶和天貓電商長假期間平均每日活躍用戶也比上個月的平均水準略有下滑。