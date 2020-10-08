中國十一長假旅遊回到去年八成

中國交通部周四 (8 日) 公布在十一長假期間整體交通運輸數據，雖然仍較去年同期大幅下滑，但整體交通運輸保持穩定。另一方面，民間訂票機構提供數據顯示，十一長假中國旅遊復甦情況已逾八成。

中國交通部表示 10 月 1 日～8 日，中國全國公路交通流量處於高檔，整體道路預估運送旅客 3.79 億人次，日均客運量 4737 萬人次，與去年十一長假日均客運量 6858 萬人次相比下滑 31%。

至於水路運輸則載運旅客 736.3 萬人次，比去年同期的 1468.23 萬人次下降 50%，日均載運旅客 92 萬人次，年減 53%。

中國交通部表示在十一長假期間，中國水路運載能力充足，整體水路運輸平穩，未出現旅客出現傷亡的交通事故。不過在假期即將結束，且伴隨部分沿海地區陰雨、大風等天氣因素，預估將對水路運輸帶來一定影響，水路旅客載運量恐將再下滑。

此外，中國交通部預估在八天的十一長假中，高速公路日平均流量 4766.62 萬輛 / 日，年減 4.69%，其中，這 8 日的交通流量最高峰值為 5301.58 萬輛 / 日，與去年同期最高峰的 5256.92 萬輛 / 日成長 0.85%。

(圖片: AFP)

另一方面，攜程公布《中秋國慶假期旅遊大數據報告》顯示，今年的十一長假是中國進入疫情防疫常態化後的第一個黃金周，為期八天的假期帶動旅客出遊，中國國內航空、鐵路、汽車等交通運輸均爆發人潮。

在攜程平台上，機票、火車票、汽車票、用車等各類出遊方式均呈現全面增長，當中機票訂單量較 9 月成長超過 100%，火車票訂單量則超過 300%，汽車票則超過 200%。整體來看這次黃金周中國旅遊復甦超過八成。

而面對中國十一長假的旅遊盛況，哥倫比亞廣播公司記者在報導中感嘆，從民眾出遊的情況來看，現在的中國確實是這場全球疫情爆發後最安全的地方。彭博社也指出隨著中國將新冠肺炎疫情拋在腦後，十一假期的出遊人數將超過 5 億。

中國券商認為今年十一長假正逢疫情常態化後的第一個黃金周，正加速中國消費力的復甦。接下來中國各大電商平台已開始為雙十一購物節做準備，這將是另一個刺激消費力恢復和成長的重頭戲。

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