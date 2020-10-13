9月份中國乘用車銷售191萬輛 連續3個月保持高檔

周二 (13 日) 中國乘聯會公布，9 月份中國乘用車銷售 191 萬輛年增 7.3%，已連續 3 個月年增約 8%，此為近兩年來最大成長幅度。今年 1～9 月份汽車銷售累計年減 12.5%，較 1～8 月份衰退的 15.2% 提升 3 個百分點，整體中國汽車業呈現快速回溫趨勢。

1～9 月的中國乘用車累計銷售 1292.5 萬輛，年減 12.5%，較去年同期減少 184.7 萬輛，約佔去年零售總量 9 個百分點。

今年中國汽車銷售數字下滑主要是受到春節提早和新冠疫情因素影響，導致第一季銷售量較去年同期減少 208 萬輛。不過第二季汽車銷售回溫，只比去年同期下滑 17 萬輛，第三季銷售數字則較去年同期成長 38 萬輛。

9 月乘用車生產 201.2 萬輛，年增 10.1%；1～9 月累計生產 1283.1 萬輛，年減 12.5%，產量較去年同期減少 183.6 萬輛。

(圖片: AFP)

9 月份新能源乘用車批發銷售突破 12.5 萬輛，年增 99.6%，比 8 月份成長 24.1%，其中插電混合動力車銷售 2.2 萬輛，年增 55%，純電動車銷售 10.2 萬輛，年增 105%。

9 月電動車高低階車款強勢成長的趨勢明顯，當中 A00 級銷售 3.25 萬輛，比重佔純電動車型的 32%。9 月新能源車市各家表現不差，上汽通用五菱銷售 24386 輛、比亞迪 19048 輛、特斯拉中國 11329 輛，分別為新能源汽車銷售三大。蔚來、小鵬、威馬、合眾、零跑等中國造車新勢力銷售情況同樣優秀。

10 月份將進入中國汽車銷售旺季，因十一長假期間中國國內疫情相對平穩，這使得市場對中國第四季經濟回溫更具信心。雖然去年 10 月 8 日的基期偏高，但 10 月第一周的乘聯會廠商零售數據仍顯示銷售量年增達 8% 以上，這為 10 月中國車市保持高成長奠定基礎。

