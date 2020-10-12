【袁志峰專欄】宏觀因素利好 港股走勢向上

10 月 12 日推介 - 南方 A50 ETF(2822)，上日收市 $17.2

1) 股市前景

恒指 9 月 25 日跌至盤中低位 23124 點，10 月 9 日盤中最高見 24344 點，8 個交易日共反彈 1220 點或 5.3%，期間人民幣兌美元匯率上升 2.0%，筆者認為市場正開始反映拜登將贏得美國總統大選，其政策是大幅增加政府開支以刺激經濟增長，而這將導致財政赤字增加及美元轉弱，人民幣則有升值壓力，間接利好中港股市。人民銀行周末公布調整遠期售滙業務的外匯風險準備金率，措施可短暫舒緩人民幣匯率升勢，但不改其大方向。

上周五滬深股通北向資金錄得大額淨買入，顯示外資對國內股市有信心。基本面方面，中國經濟下半年將加速增長，利好的產業政策 (包括半導體、新能源汽車) 及資本市場改革 (包括創科板、注冊制、提高上市公司質量等) 都是正面因素。由於美國總統大選仍是最大風險因素，筆者預期港股後市波幅擴大，但整體走勢向上，而 A 股表現將跑贏港股。

今天推介是南方 A50 指數 ETF(2822)，由於中國經濟基本面良好，持續的資本市場改革以及人民幣匯率走強，都有利股市中長期表現。上周五北向資金大額淨買入，以及國務院發布《關於進一步提高上市公司質量的意見》應可強化投資者信心。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 150 點，已是全日高位，早盤反覆回落並蒸發升幅，午後倒跌，最多首跌 134 點，收報 24119 點，跌 74 點或 0.3%。成交額按日升 28% 至 1125 億元。港股通南向資金淨買入 28 億元，其中美團 (3690) 錄得淨買入 15 億元，是去年 10 月 28 日首天納入港股通後，單日淨買入新高。全周計，恒指升 2.8%。

藍籌股 14 升 30 跌 6 持平。交通銀行 (3328)、吉利汽車 (175) 及恒生銀行 (11) 漲逾 1%，是升幅最大藍籌。手機零件股瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學 (2382) 跌接近 3%，是表現最差成份股。濠賭股金沙中國 (1929) 及銀河娛樂 (27)，分別跌逾 2% 和 1%。

恒生科技指數跌 0.1%，成份股 12 升 16 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 及美團 (3690) 分別上升逾 3% 及 1%，阿里 (9988) 盤中創新高見 293 元，收市跌逾 1%。金蝶國際 (268) 升逾 4%，是表現最好的成份股。恒騰網絡 (136) 及 HIT HON TENG(6088) 是表現最好差成份股，皆跌逾 5%。晶片股中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 分別跌逾 1% 及 3%。全周計，恒生科技指數升 5.9%。

板塊方面，軟件及煤炭股做好。明源雲 (909) 漲 5%。兗州煤業 (1171) 及中國神華 (1088) 分別升逾 4% 及 2%。手機零件、半導體、太陽能、風電、濠賭及航空股下跌。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 分別瀉 4% 及 2%。信義光能 (968)、福萊特玻璃 (6865) 及保利協鑫能源 (3800) 跌 9%-10%。中國 3 大航空股跌 2%-3%。

周五上証指數高開 1.4%，隨後窄幅震盪，最多曾漲 1.9%，收報 3272.0 點，升 1.7%。深証成指升 3.0%，科創 50 指數升 3.3%。滬深兩市總成交約 7000 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨買入 113 億元，是 7 月 6 日以來新高。

3) 上日美股市況總結

受市場憧憬美國國會通過新紓困方案，周五美股三大指數上升。道指收報 28586 點，升 161 點或 0.6%。標指升 0.9%，納指升 1.4%。美匯指數跌 0.6%，收報 93.06。現貨金價升 1.9%，收報 1931 美元。全周計，道指、標指及納指分別升 3.3%、3.8% 及 4.6%。

4) 宏觀 / 行業訊息

國務院印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025 年）》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。(Wind)

國務院：引導新能源汽車產業有序發展，推動建立全國統一市場，提高產業集中度和市場競爭力；加強充換電、加氫等基礎設施建設；加大對公共服務領域使用新能源汽車政策支持 ；2021 年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交、出租等公共領域車輛，新能源汽車比例不低於 80%。(Wind)

國務院印發《關於進一步提高上市公司質量的意見》，要求加強資本市場基礎制度建設，大力提高上市公司質量，並從提高上市公司治理水平、推動上市公司做優做強、健全退出機制、解決上市公司 突出問題、提高違法違規成本、形成工作合力等七個方面，提出 17 條具體舉措。(Wind)

中國人民銀行決定自 2020 年 10 月 12 日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 20% 下調為 0。 下一步，中國人民銀行將繼續保持人民幣匯率彈性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。(Wind)

中汽協：根據統計的重點企業旬報情況推算，9 月汽車行業銷量預估完成 257.2 萬輛，環比增長 17.7%，同比增長 13.3%；細分車型來看，乘用車銷量同比增長 7.6%，商用車銷量同比增長 39.5%。(Wind)

港元匯價再觸發強方兌換保證，金管局承接美元沽盤，再沽出 31 億港元，本港銀行體系結餘明日將升至 2801 億元，較今年 3 月及 9 月底高出 2661 億元及 366 億元。(信報)

5) 個股訊息

路透報道，美國共和黨國會參議員魯比奧促請華府，考慮採取行動阻止阿里巴巴 (9988) 旗下螞蟻集團在港滬兩地同步上市。螞蟻上市的全球協調行成員包括中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利、瑞信及高盛。(信報)

世茂集團 (813) 公布，分拆物業管理業務世茂服務已通過上市聆訊，市場預期集資額 10 億美元。保薦人為中金與摩根士丹利。(信報)

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