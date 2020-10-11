〈台股風向球〉四大關鍵決定光輝10月行情

由於美國總統川普染疫後快速康復，多頭士氣大振，台股指數過去 4 個交易日大漲 371 點，優於多數機構預期；法人指出，大盤走向主要看四大關鍵，台幣、台積電、川普和美國大選，只要沒有新不確定因子產生，連續 2 個連假後，台股有望正式進入光輝 10 月。

法人認為，川普染疫卻快速康復，有利市場對疫情蔓延的恐懼緩和，隨著美國總統大選逼近，川普正積極推動新冠肺炎紓困法案的談判，何時通過仍持續牽動市場情緒，但至少可以預期，川普在選前勢必盡全力作多。

同時，外資趕在國慶連假前已提前布局，而台幣狂升資金面火熱，均有利台股續衝萬三關卡，惟須留意，萬三附近將見技術面上的反壓。

籌碼面來看，熱錢強強滾，是台股在不確定因子造成的波瀾下持續破浪前行的關鍵，隨著台幣衝高至 29.6 元價位，再次改寫 2011 年 7 月以來新高價位、周漲近 0.6% 的帶動，外資一周來在集中市場狂敲逾 380 億元，其中，買超金額前三大標的為台積電達 235 億元、欣興近 47 億元，而聯發科達 32.5 億元。

除了外資，內資也相當積極，投信一周來買超逾 19 億元，自營商買超逾 66 億元，頗有啟動第四季行情意味。

接下來一周，重頭戲是護國神山台積電將於 10 月 15 日召開法說會，預料接下來一周，半導體族群仍是台股的中流砥柱。

另一方面，iPhone 年度發表會將於台灣時間 10 月 14 日凌晨 1 點登場，依先前慣例，果粉可於 16 日起預購最新 iPhone，並在 23 日正式開賣，相關蘋果供應鏈也可望提前在本周積極表態。

國際上，美國企業財報於 10 月 13 日起進入重量級企業第三季財報密集公布期，與台股的連動性須留意。

永豐投顧進一步說明，台積電法說會前見到外資提前布局，股價細火慢燉，於上周四股價第 4 次登上 450 元大關，此次能否站穩，端看法說展望和外資是否已將美國大選雜音撇除。

而若蘋果手機訂價策略優於市場預期，蘋概股走向多頭趨勢，可望激勵台股持續向上。

永豐投顧建議，美國總統大選進入倒數階段，別錯過殺盤低接契機，即便是拜登當選，美股可能只是短暫反應過後，便展開年底作夢行情，投資人可逢低布建 2021 年具備成長趨勢的主流族群，如 wifi6、高速傳輸、伺服器晶片，並續抱晶圓代工龍頭股。