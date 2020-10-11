蘋果推5G手機可望為市場注入強心針 加速ToF普及率

市場預期，蘋果 (APPL-US) 將在美國時間 13 日發表最新搭載 5G 的 iPhone 12 系列，強勢進軍 5G 市場，據消息指出，蘋果將推四款新機，其中兩款將在後鏡頭首次導入 ToF (飛行測距)，跟進非蘋手機陣營腳步，ToF 應用市場將逐步擴大，台廠三五族穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 等營運再添動能。

蘋果擴大應用 ToF 非蘋陣營可望加速導入中低階機種

蘋果在 2017 年發表 iPhone X 系列，首次在前鏡頭導入結構光 VCSEL 技術，讓用戶可運用 3D 臉部辨識技術解鎖，掀起市場對 VCSEL 討論，當時傳出非蘋陣營有意跟進導入，但受限技術門檻高、專利問題，導入時程不如外界預期。

VCSEL 最先被應用於光通訊領域，但隨著蘋果將 VCSEL 應用在 3D 感測上，也成為近年 3D 感測應用主流技術，VCSEL 應用在 3D 感測上主要可分為兩種，包含飛時測距 (ToF)、結構光 (Structured light)，具有低損耗、精確度高特性。

相較前鏡頭導入結構光 3D 感測技術，非蘋陣營近年著重在後鏡頭中導入 ToF，包含三星、華為、OPPO、VIVO 等手機品牌廠都已在高階機種後鏡頭導入相關技術，提升在拍攝、動態場景、虛擬實境遊戲的 3D 感測應用。

市場認為，蘋果在 iPhone12 新機後鏡頭導入 ToF，將瞄準未來 AR/VR 應用。隨著蘋果將 ToF 導入後鏡頭，可望降低成本、帶動更多非蘋陣營導入相關技術，未來甚至將普及於中低階機種，未來 3D 感測商機仍大。

台廠三五族供應鏈就深耕 VCSEL 多年，穩懋進程最快，也是目前蘋果 3D 感測 VCSEL 主力供應商，隨著市場擴大，可望直接受惠，宏捷科腳步雖不及穩懋，但隨著技術發展、市場擴大也可望搶食相關商機，全新則為穩懋、宏捷科上游供應商，將連帶受惠。

5G、3D 感測商機大 廠商擴廠結盟腳步未停

雖然三五族廠今年營運受新冠肺炎 (COVIID-19)、美國擴大華為禁令衝擊，但廠商對中長期營運仍持樂觀態度，其中，5G 手機、3D 感測滲透率提升為兩大動能。

根據研調機構 Canalys 報告顯示，今年 5G 手機出貨量估達 2.78 億支、滲透率不及兩成，但隨著品牌新機發表、市場需求回溫，明年 5G 手機將突破 5 億支，達 5.44 億支、年增 95%，滲透率也將攀升至 4 成以上；集邦則估明年手機 3D 感測所採用的 VCSEL 產值將達 18.42 億美元 (約新台幣 540 億元)，年增逾 5 成。

因應未來需求，穩懋今年新增的 5000 片產能已在第 3 季底到位，目前月產能可達 4.1 萬片，且龜山 C 廠僅剩一層樓擴充空間，穩懋也計畫投資 850 億元在南科高雄園區設立新廠；宏捷科則計畫在年底將產能從目前的 1.2-1.3 萬片提升至 1.5 萬片，日前也攜手中美晶 (5483-TW)，擴大結盟上下游產業鏈。