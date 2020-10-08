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台股放量漲逾百點 外資狂敲177億元 三大法人買超195億元

台股放量漲逾百點 外資狂敲177億元 三大法人買超195億元。(圖：AFP)
台股放量漲逾百點 外資狂敲177億元 三大法人買超195億元。(圖：AFP)

台北股匯今 (8) 日續呈雙漲格局，台幣一度升破 28.7 關卡，台股在台積電領軍下，站回 12800 點之上，聯電、聯發科、大立光聯袂上攻，帶動指數終場上漲 140 點，收在最高 12887 點，成交值放大至 2087 億元，其中，外資狂敲 177 億元，三大法人合計買超 195 億元。

台股本周周線拉出長紅，累計上漲 371.58 點。觀察籌碼面，外資今天持續買超 177.75 億元，為連 5 買；投信買超 9.52 億元；自營商同步買超 7.75 億元，呈現連 7 買，三大法人聯手買超 195.02 億元。

台積電盤後公布 9 月營收再創新高，第 3 季營收同步改寫單季新高紀錄，且優於財測，今日股價在法人看好下，大漲逾 2%，收在 453 元。外資看好聯電獲利動能，上調目標價至 45 元，激勵今日股價持續大漲，終場逼近漲停，收 32.2 元，創 16 年半新高，成交爆出逾 64 萬張。

由於蘋果新一代 iPhone 即將在下周亮相，蘋概股今日強勢演出，除了台積電、日月光外，鏡頭廠大立光、玉晶光分別漲約 5%、1%；組裝廠鴻海、和碩、緯創也在盤面上表現；ABF 載板廠欣興、南電分別漲逾 7%、4%；砷化稼大廠穩懋也有 1.5% 的漲幅。

法人指出，加權指數目前已經收復所有均線，並回到 9 月 21 日這波修正的起點位置，但也逼近 12900 點之上的高檔壓力區，建議投資人選股不選市，可留意 9 月營收及 Q3 績優個股。

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